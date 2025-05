The Last of Us-Director Neil Druckmann arbeitet mit Naughty Dog nicht nur an Intergalactic, sondern noch an mindestens einem weiteren, bisher unangekündigten Spiel

Das nächste Naughty Dog-Spiel, das erscheint, dürfte Intergalactic: The Heretic Prophet sein.

Gute Neuigkeiten für alle, die zwar Naughty Dog-Spiele mögen, mit dem bisherigen Stil von Intergalactic: The Heretic Prophet aber nichts anfangen konnten: Der The Last of Us-Director Neil Druckmann hat jetzt in einem Interview verraten, dass er intern noch an einem zweiten, bislang noch unangekündigten Spiel arbeitet.

Nein, kein The Last of Us-Multiplayer: Neil Druckmann wirkt noch an einem zweiten Naughty Dog-Spiel mit

Eigentlich ist Naughty Dog bisher kein Studio gewesen, das zwei Spiele auf einmal entwickelt. Das sei zwar immer wieder versucht worden, aber zumindest im Jahr 2021 hieß es noch, dass diese Herangehensweise bisher noch nicht richtig funktioniere. Das scheint sich mittlerweile aber geändert zu haben.

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Gegenüber dem BBC-Podcast Press X to continue (via VGC) bestätigte der The Last of Us-Game Director, dass das Entwicklerstudio Naughty Dog noch ein weiteres Spiel in der Pipeline hat. Auch dabei sei er involviert, allerdings in einer anderen Funktion als bei Intergalactic.

Bei dem bereits angekündigten Spiel gibt es nämlich mehrere Game Directors:

"Wir haben mehrere Directors bei Intergalactic. Ich arbeite mit zwei Game Directors: Matthew Gallant und Kurt Margenau und ich habe einen Co-Writer in Clair Garré. Es gibt also Zeiten, in denen ich weg bin und sie verantwortlich sind und dann komme ich zurück und bin überrascht und freue mich über bestimmte Entscheidungen, während ich mir wegen anderen die Haare raufe und wir den Kurs ändern müssen oder uns darüber streiten. Dann gibt es da noch ein anderes Spiel, an dem bei Naughty Dog gearbeitet wird, wo ich eher in einer Produzentenrolle bin und die Gelegenheit habe, als Mentor aufzutreten, diesem anderen Team zusehe und Feedback gebe und der Executive im Raum bin."

Er genieße all diese unterschiedlichen Rollen sehr, weil sich seine Arbeit dadurch immer frisch und aufregend anfühle. So werde ihm nie langweilig, so Druckmann.

Womöglich sogar mehr als zwei Spiele: Wenn wir die Aussagen hier richtig interpretieren, gibt es eventuell sogar noch ein drittes Spiel, an dem bei Naughty Dog gearbeitet wird. Eines könnte von Shaun Escayg als Game Director geleitet werden und das andere von Anthony Newman.

Fest steht allerdings, dass aus dem geplanten The Last of Us-Multiplayerspiel nichts mehr wird. Der Titel wurde mittlerweile komplett eingestampft.

