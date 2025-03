Intergalactic - Jason Schreier hat schlechte Nachrichten zum Release des neuen Naughty Dog-Spiels

Intergalactic erscheint laut Jason Schreier nicht im Jahr 2026.

Intergalactic: The Heretic Prophet ist das neue Spiel von Naughty Dog. Das Sci-Fic-Abenteuer wurde im Zuge der Game Awards 2024 in einem beeindruckenden ersten Trailer enthüllt und soll exklusiv für die PS5 erscheinen. Wann genau das sein wird, wissen wir noch nicht. Und laut dem bekannten Insider und Journalisten Jason Schreier brauchen wir auch im kommenden Jahr nicht mit einem Release von Intergalactic rechnen.

Wann erscheint Intergalactic: The Heretic Prophet? Neues Insider-Gerücht aufgetaucht

Intergalactic kommt erst nach 2026: Der gut vernetzte Bloomberg-Journalist Jason Schreier hat sich vor einigen Stunden im Resetera-Forum in einem kurzen Beitrag zum Release von Intergalactic geäußert – und nimmt damit allen Fans die Hoffnung, die mit einem Release im Jahr 2026 gerechnet hatten.

Den Reveal-Trailer des neuen Naughty Dog-Abenteuers könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Autoplay

Im besagten Resetera-Post betont er ausdrücklich: Intergalactic erscheine nicht im kommenden Jahr.

Ein Release des Space-Abenteuers dürfte demnach frühestens 2027 erfolgen. Tatsächlich haben Fans vor einer Weile sogar einen möglichen Teaser im Reveal-Trailer entdeckt: In einer Szene gibt Heldin Jordan die Zahlenfolge 7202 ein. Umgedreht ergibt sich 2027, also das mögliche Release-Jahr für Intergalactic: The Heretic Prophet. Dies ist aber reine Spekulation.

Wir wissen schlicht nicht, wann Intergalactic erscheint und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Release sogar noch länger auf sich warten könnte. Zur Erinnerung: Naughty Dog enthüllte The Last of Us Part 2 Ende 2016 und erst im Sommer 2020 kam das Spiel auf den Markt. Zwischen Reveal und Release lagen also knapp vier Jahre.

Alle bisherigen Infos zu Intergalactic

Darum geht es in Intergalactic: Im Sci-Fi-Abenteuer erkunden wir als Kopfgeldjägerin Jordan einen fremden Planeten. Die Story soll sich um die Leitmotive Glaube und Religion drehen, gleichzeitig will uns Naughty Dog konstant das Gefühl von Einsamkeit vermitteln. Wir sollen uns verloren fühlen auf einem Planeten, dessen besonderen Gesetze wir nicht verstehen bzw. erst nach und nach herausfinden müssen.

Alle bislang bekannten Infos zu Intergalactic haben wir hier für euch zusammengefasst:

Intergalactic: The Heretic Prophet wurde im Rahmen der Game Awards 2024 angekündigt und soll exklusiv für die PS5 erscheinen.

Neil Druckmann hat vor einigen Wochen bereits verlauten lassen, dass Naughty Dog Intergalactic als "Franchise" ansieht, das heißt, dass es womöglich nicht bei dem einen Spiel bleibt. Womöglich erwartet uns in Zukunft also ein umfangreicher DLC, ein Sequel oder gar eine Serien- oder Filmadaption.

An dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Hattet ihr mit einem Release von Intergalactic im Jahr 2026 gerechnet? Und was sind eure generellen Wünsche und Erwartungen an den kommenden Naughty Dog-Titel? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.