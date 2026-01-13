Oshi no Ko Season 3: Wann kommt Episode 1? Starttermin, Sendezeit und Streamingdienst

Oshi no Ko setzt die Geschichte von Auqa und Ruby in der dritten Anime-Staffel fort. Hier erfahrt ihr, wann und wo ihr die dritte Season von Oshi no Ko anschauen könnt.

Myki Trieu
13.01.2026 | 09:00 Uhr

Ruby verfolgt weiter ihre Träume, während Aqua an seinen Racheplänen arbeitet. (© Aka Akasaka und Mengo Yokoyari, Shueiasha Doga Kobo) Ruby verfolgt weiter ihre Träume, während Aqua an seinen Racheplänen arbeitet. (© Aka Akasaka und Mengo Yokoyari, Shueiasha / Doga Kobo)

Das beliebte Anime-Drama Oshi no Ko, auch bekannt als "Mein Star" auf Deutsch, kehrt im Jahr 2026 mit einer dritten Staffel zurück. Wann und wo es losgeht, verraten wir euch in den nächsten Abschnitten.

Release-Tag und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Oshi no Ko Season 3?

  • Starttermin: 14. Januar 2026
  • Uhrzeit: Noch unbekannt
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe und (voraussichtlich) deutschen Synchro

Oshi no Ko wechselt mit dem Release der dritten Staffel den Streaming-Anbieter. Bisher waren die ersten beiden Staffeln der beliebten Anime-Serie auf Netflix und Amazon Prime verfügbar. Staffel 3 wird jedoch auf Crunchyroll erscheinen.

Es ist noch unklar, ob die ersten beiden Staffel der Serie ebenfalls auf Crunchyroll verfügbar sein werden oder nur die dritte Season.

Hier ist der offizielle Trailer zur kommenden dritten Staffel von Oshi no Ko:

Was bisher passiert ist und wie viele Staffeln noch kommen

Aqua hat während der zweiten Staffel die Identität seines und Rubys Vater herausgefunden. Nun weiß er endlich, wer für den Tod seiner Mutter Ai Hoshino verantwortlich war und kann seine Rachepläne fortsetzen.

Zur gleichen Zeit verfolgt Ruby weiter ihren Traum, als Star in der Welt aufzusteigen und sich wie ihre Mutter einen großen Namen zu machen. Was beide noch nicht ahnen, ist, dass ihre Kindheitsfreundin Kana in einen Skandal verwickelt wird und Aqua einen drastischen Weg findet, die Presse davon abzulenken.

Da die Anime-Serie bereits mit zwei Staffeln sieben der elf großen Story-Arcs abgedeckt hat, könnte die dritte Season womöglich die restlichen vier Arcs der Geschichte komplett abdecken – falls die Staffel länger als 12 Episoden lang oder zwei längere Hälften mitgeteilt wird. 

Ansonsten hätte das Animationsstudio Doga Kobo nach der dritten Staffel noch genug Material, um noch eine weitere kurze Staffel zu produzieren, bevor die Geschichte vollständig adaptiert ist.

Habt ihr die ersten beiden Staffeln von Oshi no Ko geschaut und wie sehr gefällt euch die Prämisse der Serie?

