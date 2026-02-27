Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern

Wie üblich hat sich Capcom auch für Resident Evil Requiem wieder so allerhand Gemeinheiten einfallen lassen, um euch den Weg zur Platin auf der PS5 zu erschweren. Wir listen euch alle 50 Trophäen auf, verraten, welche besonders knifflig sind und geben euch ein paar Guides zur Hand.
Spoiler-Warnung: Die Beschreibungen der Trophäen sind mit leichten Spoilern gespickt, seid also gewarnt, bevor ihr weiterlest.
Die größten Hürden auf dem Weg zur Platin
Als erfahrene Platin-Hunter werdet ihr sicher nicht überrascht, aber klar, auch Requiem müsst ihr unter anderem auf dem Albtraum-Schwierigkeitsgrad durchspielen, den ihr erst nach Abschluss eures ersten Durchgangs freischaltet.
Einer Speedrun-Challenge müsst ihr euch natürlich ebenfalls stellen und Requiem in unter 4 Stunden abschließen, alle 25 Mr. Raccoon-Figuren finden und zudem einmal das Spiel abschließen, ohne euch mit Kräutern oder Spritzen zu heilen.
Habt ihr euch gut eingegroovt, sind das alles keine Dinge der Unmöglichkeit, geschenkt bekommt ihr die Platin-Trophäe aber wahrlich nicht.
Alle Trophäen von Resident Evil Requiem im Überblick
Insgesamt müsst ihr auf dem Weg zur Platin 40x Bronze, 6x Silber und 3x Gold abstauben. In der Liste haben wir euch übrigens angegeben, welche Trophäen ihr beim Durchspielen ganz automatisch einsammelt.
40 Bronze-Trophäen
- Nicht schon wieder (Story) - Werdet in Wrenwood Zeuge eines Ausbruchs
- Abstieg in die Finsternis (Story) - Den Keller des Sanatoriums erreichen
- Was für ne Nacht (Story) - Den Garten des Sanatoriums erreichen
- Was ist heute nur los? (Story) - Aus dem Sanatorium entkommen
- Geht's noch langsamer? (Story) - Mit dem Lastenaufzug nach unten fahren
- Rückkehr des Helden (Story) - Erreicht das R.P.D.
- Werd dich nicht vermissen (Story) - Den Super-Tyrant besiegen
- Umbrellas Vermächtnis (Story) - Findet das ARK
- Letzte Mission (Story) - Die untere Ebene des ARK erkunden
- Wiedergutmachung (Story) - Elpis freisetzen
- Agent in Ausbildung (Story) - Das Spiel mindestens im Modus Leicht abschließen
- Aufstrebender Agent - Das Spiel mindestens im Modus Standard (modern) abschließen
- Aus den Augen, aus dem Sinn - Mit Grace ein Objekt in der Inventarbox verstauen
- Wie die Mutter, so die Tochter - Eine Schublade mit einem Dietrich öffnen
- Tödliche Dosis - Einen Zombie mit einer Hämolyse-Spritze töten
- So geht Wissenschaft - Per Analyse eine neue Rezeptur erlernen
- Blutige Angelegenheit - Ein Item mit Blut craften
- Blut! Mehr Blut! - 300 Einheiten Blut verbrauchen
- Die Jagd ist eröffnet - Eine Mr. Raccoon-Figur zerstören
- Unberührbar - Einen Angriff parieren
- Ich leih mir das kurz - Eine Waffe werfen
- Ich glaub, es hackt - Drei Zombies mit Beil-Finishern töten
- Frustshopping - Ein Objekt aus der Versorgungstruhe kaufen
- Maßanfertigung - Eine Waffe modifizieren
- Autobahn-Cop - Einen von Victors Angriffen auf dem Highway verhindern
- Handwerksmeister - Mit Leon jedes Objekt herstellen
- Komplett overpowered - Mit einem Schuss aus der Requiem drei Gegner töten
- Küchenschluss - Den Koch im Sanatorium besiegen
- Macht mal piano - Die zwei Sängerinnen besiegen
- Wie am Fließband - 300 Gegner besiegen
- Das war doch ersprießlich - Alle Pflanze 43-Keimlinge besiegen
- Vor mir ist nichts safe - Jeden Tresor öffnen
- Akte geschlossen - Alle Akten lesen
- Waschechte Nervensäge - Alle Mr. Raccoon-Figuren zerstören
- Auf die gute alte Art - Ein Farbband nutzen, um zu speichern
- Riesenschreck - Mit der Requiem auf "Das Mädchen" schießen
- Hüte deine Zunge - Einem Licker mit dem Beil die Zunge abhacken
- Grace gegen Goliath - Mit Grace Chunk besiegen
- Interne Streitigkeiten - Im Stationstrakt im Sanatorium einen Zombie dazu bringen, einen anderen anzugreifen
- BSAAles meins - Alle BSAA-Container öffnen
Hier gibt's den Guide für die Vor mir ist nichts safe-Trophäe:
6 Silber-Trophäen
- Resoluter Agent - Das Spiel mindestens im Modus Standard (klassisch) abschließen
- Modellmanie - Seht euch alle Modelle an
- Kurator - Schaut euch alle Concept Arts an
- Beschleunigte Ermittlung - Die Story in 4 Stunden abschließen und Elpis freisetzen
- Credit, wem Credit gebührt - 200.000 Credits verdienen
- Blutrausch - 5.000 Einheiten Blut sammeln
Hier gibt's den Guide für die Waschechte Nervensäge-Trophäe:
3 Gold-Trophäen
- Das steck ich weg - Das Spiel abschließen, ohne Kräuter oder Arzneispritzen zu verwenden
- Herausragender Agent - Die Story auf Albtraum abschließen
- Minimalistin - Die Story abschließen, ohne das Blutentnahmegerät zu verwenden
Ihr werdet das Spiel also definitiv mindestens zweimal beenden müssen, wenn ihr euch die Platintrophäe am Ende sichern wollt. Vermutlich werden es sogar noch mehr Anläufe.
Werdet ihr euch in Requiem die Platin holen oder ist euch das ein wenig zu anstrengend und wenig spaßig?
