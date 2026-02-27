Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern

Wir geben euch einen Überblick, welche Brocken ihr auf dem Weg zur Platin auf PS5 aus dem Weg schaffen müsst.

Dennis Müller
27.02.2026 | 13:02 Uhr

Diese Aufgaben müsst ihr auf dem Weg zu Platin in RE Requiem meistern. Diese Aufgaben müsst ihr auf dem Weg zu Platin in RE Requiem meistern.

Wie üblich hat sich Capcom auch für Resident Evil Requiem wieder so allerhand Gemeinheiten einfallen lassen, um euch den Weg zur Platin auf der PS5 zu erschweren. Wir listen euch alle 50 Trophäen auf, verraten, welche besonders knifflig sind und geben euch ein paar Guides zur Hand.

Spoiler-Warnung: Die Beschreibungen der Trophäen sind mit leichten Spoilern gespickt, seid also gewarnt, bevor ihr weiterlest.

Die größten Hürden auf dem Weg zur Platin

Als erfahrene Platin-Hunter werdet ihr sicher nicht überrascht, aber klar, auch Requiem müsst ihr unter anderem auf dem Albtraum-Schwierigkeitsgrad durchspielen, den ihr erst nach Abschluss eures ersten Durchgangs freischaltet.

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Einer Speedrun-Challenge müsst ihr euch natürlich ebenfalls stellen und Requiem in unter 4 Stunden abschließen, alle 25 Mr. Raccoon-Figuren finden und zudem einmal das Spiel abschließen, ohne euch mit Kräutern oder Spritzen zu heilen.

Habt ihr euch gut eingegroovt, sind das alles keine Dinge der Unmöglichkeit, geschenkt bekommt ihr die Platin-Trophäe aber wahrlich nicht.

Alle Trophäen von Resident Evil Requiem im Überblick

Insgesamt müsst ihr auf dem Weg zur Platin 40x Bronze, 6x Silber und 3x Gold abstauben. In der Liste haben wir euch übrigens angegeben, welche Trophäen ihr beim Durchspielen ganz automatisch einsammelt.

40 Bronze-Trophäen

  • Nicht schon wieder (Story) - Werdet in Wrenwood Zeuge eines Ausbruchs
  • Abstieg in die Finsternis (Story) - Den Keller des Sanatoriums erreichen
  • Was für ne Nacht (Story) - Den Garten des Sanatoriums erreichen
  • Was ist heute nur los? (Story) - Aus dem Sanatorium entkommen
  • Geht's noch langsamer? (Story) - Mit dem Lastenaufzug nach unten fahren
  • Rückkehr des Helden (Story) - Erreicht das R.P.D.
  • Werd dich nicht vermissen (Story) - Den Super-Tyrant besiegen
  • Umbrellas Vermächtnis (Story) - Findet das ARK
  • Letzte Mission (Story) - Die untere Ebene des ARK erkunden
  • Wiedergutmachung (Story) - Elpis freisetzen
  • Agent in Ausbildung (Story) - Das Spiel mindestens im Modus Leicht abschließen
  • Aufstrebender Agent - Das Spiel mindestens im Modus Standard (modern) abschließen
  • Aus den Augen, aus dem Sinn - Mit Grace ein Objekt in der Inventarbox verstauen
  • Wie die Mutter, so die Tochter - Eine Schublade mit einem Dietrich öffnen
  • Tödliche Dosis - Einen Zombie mit einer Hämolyse-Spritze töten
  • So geht Wissenschaft - Per Analyse eine neue Rezeptur erlernen
  • Blutige Angelegenheit - Ein Item mit Blut craften
  • Blut! Mehr Blut! - 300 Einheiten Blut verbrauchen
  • Die Jagd ist eröffnet - Eine Mr. Raccoon-Figur zerstören
  • Unberührbar - Einen Angriff parieren
  • Ich leih mir das kurz - Eine Waffe werfen
  • Ich glaub, es hackt - Drei Zombies mit Beil-Finishern töten
  • Frustshopping - Ein Objekt aus der Versorgungstruhe kaufen
  • Maßanfertigung - Eine Waffe modifizieren
  • Autobahn-Cop - Einen von Victors Angriffen auf dem Highway verhindern
  • Handwerksmeister - Mit Leon jedes Objekt herstellen
  • Komplett overpowered - Mit einem Schuss aus der Requiem drei Gegner töten
  • Küchenschluss - Den Koch im Sanatorium besiegen
  • Macht mal piano - Die zwei Sängerinnen besiegen
  • Wie am Fließband - 300 Gegner besiegen
  • Das war doch ersprießlich - Alle Pflanze 43-Keimlinge besiegen
  • Vor mir ist nichts safe - Jeden Tresor öffnen
  • Akte geschlossen - Alle Akten lesen
  • Waschechte Nervensäge - Alle Mr. Raccoon-Figuren zerstören
  • Auf die gute alte Art - Ein Farbband nutzen, um zu speichern
  • Riesenschreck - Mit der Requiem auf "Das Mädchen" schießen
  • Hüte deine Zunge - Einem Licker mit dem Beil die Zunge abhacken
  • Grace gegen Goliath - Mit Grace Chunk besiegen
  • Interne Streitigkeiten - Im Stationstrakt im Sanatorium einen Zombie dazu bringen, einen anderen anzugreifen
  • BSAAles meins - Alle BSAA-Container öffnen

Hier gibt's den Guide für die Vor mir ist nichts safe-Trophäe:

Mehr zum Thema
Alle Tresor-Codes und Safe-Fundorte im Sanatorium und der Ark
von Eleen Reinke
Alle Tresor-Codes und Safe-Fundorte im Sanatorium und der Ark

6 Silber-Trophäen

  • Resoluter Agent - Das Spiel mindestens im Modus Standard (klassisch) abschließen
  • Modellmanie - Seht euch alle Modelle an
  • Kurator - Schaut euch alle Concept Arts an
  • Beschleunigte Ermittlung - Die Story in 4 Stunden abschließen und Elpis freisetzen
  • Credit, wem Credit gebührt - 200.000 Credits verdienen
  • Blutrausch - 5.000 Einheiten Blut sammeln

Hier gibt's den Guide für die Waschechte Nervensäge-Trophäe:

Mehr zum Thema
Alle Mr.-Raccoon-Figuren und ihre Fundorte
von Stephan Zielke
Alle Mr.-Raccoon-Figuren und ihre Fundorte

3 Gold-Trophäen

  • Das steck ich weg - Das Spiel abschließen, ohne Kräuter oder Arzneispritzen zu verwenden
  • Herausragender Agent - Die Story auf Albtraum abschließen
  • Minimalistin - Die Story abschließen, ohne das Blutentnahmegerät zu verwenden

Ihr werdet das Spiel also definitiv mindestens zweimal beenden müssen, wenn ihr euch die Platintrophäe am Ende sichern wollt. Vermutlich werden es sogar noch mehr Anläufe.

Werdet ihr euch in Requiem die Platin holen oder ist euch das ein wenig zu anstrengend und wenig spaßig?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 12 Minuten

Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern

vor 24 Minuten

Resident Evil Requiem: Organ-Box öffnen - So findet ihr die Transportbox samt Anleitung und bekommt das künstliche Organ

vor einer Stunde

Resident Evil Requiem: Alle Waffen für Grace und Leon und ihre Fundorte

vor 3 Stunden

Resident Evil Requiem: Koffer öffnen in der Polizeistation - Das ist der Code und diese Belohnung gibt's

vor 3 Stunden

Resident Evil Requiem: Alle Tresor-Codes und Safe-Fundorte im Sanatorium und der Ark
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern

vor 19 Minuten

Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern
Ab heute gibt es diesen 26 Jahre alten Kult-Anime aus der RTL 2-Kindheit im Stream – sogar mit deutschem Finale

vor 46 Minuten

Ab heute gibt es diesen 26 Jahre alten Kult-Anime aus der RTL 2-Kindheit im Stream – sogar mit deutschem Finale
Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten   7     2

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)   6     10

vor 3 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)
mehr anzeigen