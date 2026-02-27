Resident Evil Requiem-Trophäen: Platin ist wieder ein echter Brocken - Diese 49 Herausforderungen müsst ihr meistern

Diese Aufgaben müsst ihr auf dem Weg zu Platin in RE Requiem meistern.

Wie üblich hat sich Capcom auch für Resident Evil Requiem wieder so allerhand Gemeinheiten einfallen lassen, um euch den Weg zur Platin auf der PS5 zu erschweren. Wir listen euch alle 50 Trophäen auf, verraten, welche besonders knifflig sind und geben euch ein paar Guides zur Hand.

Spoiler-Warnung: Die Beschreibungen der Trophäen sind mit leichten Spoilern gespickt, seid also gewarnt, bevor ihr weiterlest.

Die größten Hürden auf dem Weg zur Platin

Als erfahrene Platin-Hunter werdet ihr sicher nicht überrascht, aber klar, auch Requiem müsst ihr unter anderem auf dem Albtraum-Schwierigkeitsgrad durchspielen, den ihr erst nach Abschluss eures ersten Durchgangs freischaltet.

Einer Speedrun-Challenge müsst ihr euch natürlich ebenfalls stellen und Requiem in unter 4 Stunden abschließen, alle 25 Mr. Raccoon-Figuren finden und zudem einmal das Spiel abschließen, ohne euch mit Kräutern oder Spritzen zu heilen.

Habt ihr euch gut eingegroovt, sind das alles keine Dinge der Unmöglichkeit, geschenkt bekommt ihr die Platin-Trophäe aber wahrlich nicht.

Alle Trophäen von Resident Evil Requiem im Überblick

Insgesamt müsst ihr auf dem Weg zur Platin 40x Bronze, 6x Silber und 3x Gold abstauben. In der Liste haben wir euch übrigens angegeben, welche Trophäen ihr beim Durchspielen ganz automatisch einsammelt.

40 Bronze-Trophäen

Nicht schon wieder (Story) - Werdet in Wrenwood Zeuge eines Ausbruchs

(Story) - Werdet in Wrenwood Zeuge eines Ausbruchs Abstieg in die Finsternis (Story) - Den Keller des Sanatoriums erreichen

(Story) - Den Keller des Sanatoriums erreichen Was für ne Nacht (Story) - Den Garten des Sanatoriums erreichen

(Story) - Den Garten des Sanatoriums erreichen Was ist heute nur los? (Story) - Aus dem Sanatorium entkommen

(Story) - Aus dem Sanatorium entkommen Geht's noch langsamer? (Story) - Mit dem Lastenaufzug nach unten fahren

(Story) - Mit dem Lastenaufzug nach unten fahren Rückkehr des Helden (Story) - Erreicht das R.P.D.

(Story) - Erreicht das R.P.D. Werd dich nicht vermissen (Story) - Den Super-Tyrant besiegen

(Story) - Den Super-Tyrant besiegen Umbrellas Vermächtnis (Story) - Findet das ARK

(Story) - Findet das ARK Letzte Mission (Story) - Die untere Ebene des ARK erkunden

(Story) - Die untere Ebene des ARK erkunden Wiedergutmachung (Story) - Elpis freisetzen

(Story) - Elpis freisetzen Agent in Ausbildung (Story) - Das Spiel mindestens im Modus Leicht abschließen

(Story) - Das Spiel mindestens im Modus Leicht abschließen Aufstrebender Agent - Das Spiel mindestens im Modus Standard (modern) abschließen

- Das Spiel mindestens im Modus Standard (modern) abschließen Aus den Augen, aus dem Sinn - Mit Grace ein Objekt in der Inventarbox verstauen

- Mit Grace ein Objekt in der Inventarbox verstauen Wie die Mutter, so die Tochter - Eine Schublade mit einem Dietrich öffnen

- Eine Schublade mit einem Dietrich öffnen Tödliche Dosis - Einen Zombie mit einer Hämolyse-Spritze töten

- Einen Zombie mit einer Hämolyse-Spritze töten So geht Wissenschaft - Per Analyse eine neue Rezeptur erlernen

- Per Analyse eine neue Rezeptur erlernen Blutige Angelegenheit - Ein Item mit Blut craften

- Ein Item mit Blut craften Blut! Mehr Blut! - 300 Einheiten Blut verbrauchen

- 300 Einheiten Blut verbrauchen Die Jagd ist eröffnet - Eine Mr. Raccoon-Figur zerstören

- Eine Mr. Raccoon-Figur zerstören Unberührbar - Einen Angriff parieren

- Einen Angriff parieren Ich leih mir das kurz - Eine Waffe werfen

- Eine Waffe werfen Ich glaub, es hackt - Drei Zombies mit Beil-Finishern töten

- Drei Zombies mit Beil-Finishern töten Frustshopping - Ein Objekt aus der Versorgungstruhe kaufen

- Ein Objekt aus der Versorgungstruhe kaufen Maßanfertigung - Eine Waffe modifizieren

- Eine Waffe modifizieren Autobahn-Cop - Einen von Victors Angriffen auf dem Highway verhindern

- Einen von Victors Angriffen auf dem Highway verhindern Handwerksmeister - Mit Leon jedes Objekt herstellen

- Mit Leon jedes Objekt herstellen Komplett overpowered - Mit einem Schuss aus der Requiem drei Gegner töten

- Mit einem Schuss aus der Requiem drei Gegner töten Küchenschluss - Den Koch im Sanatorium besiegen

- Den Koch im Sanatorium besiegen Macht mal piano - Die zwei Sängerinnen besiegen

- Die zwei Sängerinnen besiegen Wie am Fließband - 300 Gegner besiegen

- 300 Gegner besiegen Das war doch ersprießlich - Alle Pflanze 43-Keimlinge besiegen

- Alle Pflanze 43-Keimlinge besiegen Vor mir ist nichts safe - Jeden Tresor öffnen

- Jeden Tresor öffnen Akte geschlossen - Alle Akten lesen

- Alle Akten lesen Waschechte Nervensäge - Alle Mr. Raccoon-Figuren zerstören

- Alle Mr. Raccoon-Figuren zerstören Auf die gute alte Art - Ein Farbband nutzen, um zu speichern

- Ein Farbband nutzen, um zu speichern Riesenschreck - Mit der Requiem auf "Das Mädchen" schießen

- Mit der Requiem auf "Das Mädchen" schießen Hüte deine Zunge - Einem Licker mit dem Beil die Zunge abhacken

- Einem Licker mit dem Beil die Zunge abhacken Grace gegen Goliath - Mit Grace Chunk besiegen

- Mit Grace Chunk besiegen Interne Streitigkeiten - Im Stationstrakt im Sanatorium einen Zombie dazu bringen, einen anderen anzugreifen

- Im Stationstrakt im Sanatorium einen Zombie dazu bringen, einen anderen anzugreifen BSAAles meins - Alle BSAA-Container öffnen

Hier gibt's den Guide für die Vor mir ist nichts safe-Trophäe:

Mehr zum Thema Alle Tresor-Codes und Safe-Fundorte im Sanatorium und der Ark von Eleen Reinke

6 Silber-Trophäen

Resoluter Agent - Das Spiel mindestens im Modus Standard (klassisch) abschließen

- Das Spiel mindestens im Modus Standard (klassisch) abschließen Modellmanie - Seht euch alle Modelle an

- Seht euch alle Modelle an Kurator - Schaut euch alle Concept Arts an

- Schaut euch alle Concept Arts an Beschleunigte Ermittlung - Die Story in 4 Stunden abschließen und Elpis freisetzen

- Die Story in 4 Stunden abschließen und Elpis freisetzen Credit, wem Credit gebührt - 200.000 Credits verdienen

- 200.000 Credits verdienen Blutrausch - 5.000 Einheiten Blut sammeln

Hier gibt's den Guide für die Waschechte Nervensäge-Trophäe:

Mehr zum Thema Alle Mr.-Raccoon-Figuren und ihre Fundorte von Stephan Zielke

3 Gold-Trophäen

Das steck ich weg - Das Spiel abschließen, ohne Kräuter oder Arzneispritzen zu verwenden

- Das Spiel abschließen, ohne Kräuter oder Arzneispritzen zu verwenden Herausragender Agent - Die Story auf Albtraum abschließen

- Die Story auf Albtraum abschließen Minimalistin - Die Story abschließen, ohne das Blutentnahmegerät zu verwenden

Ihr werdet das Spiel also definitiv mindestens zweimal beenden müssen, wenn ihr euch die Platintrophäe am Ende sichern wollt. Vermutlich werden es sogar noch mehr Anläufe.

Werdet ihr euch in Requiem die Platin holen oder ist euch das ein wenig zu anstrengend und wenig spaßig?