LEGO-Fan baut mit nur einem einzelnen Teil die wahrscheinlich legendärste James Bond-Szene nach

Diese Szene kennt wohl jeder Film-Fan.

Die Eröffnungssequenz der James Bond-Filme gehört zu den bekanntesten Szenen der Filmgeschichte. Ein LEGO-Fan hat genau diese jetzt mit erstaunlich wenig Aufwand nachgebaut – und dafür ausschließlich eine einzige Bauteilart verwendet.

Ein einziges Teil mit tollem Effekt

Der LEGO-Baumeister hachiroku 24, der schon mit vielen interessanten Bauwerken Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, präsentiert sein neuestes Werk: Die legendäre Pistolen-Einstellung, die zum Start jedes Bond-Streifens dazugehört.

Der Bau besteht aus 50 dunkelgrauen Technic-Ringen, die hintereinander gestapelt werden. Dadurch entsteht der typische Gunbarrel-Effekt, also der Blick durch den Lauf einer Pistole, den Bond-Fans seit Jahrzehnten kennen. Am Ende der Röhre steht eine LEGO-Minifigur vor hellem Hintergrund – exakt so, wie in der Vorlage.

Zusätzliche Vergleichsbilder zeigen den direkten Bezug zur Filmszene sowie den Aufbau aus der Außenperspektive. Hier sieht man erst wirklich, wie simpel – und gleichzeitig effektiv – die Idee ist.

Fans denken über Verbesserungen nach

Ganz perfekt ist der Effekt für einige noch nicht. Die Spirale des Waffenlaufs kommt noch nicht ganz zur Geltung. Daher schlagen andere Fans vor, die einzelnen Ringe leicht versetzt zu drehen, um diesen Spiral-Eindruck nachzuahmen. Auch der klassische Bluttropfen nach dem Schuss wird mehrfach als mögliche Ergänzung genannt.

Interessant ist außerdem eine Beobachtung aus den Kommentaren: Manchen Usern fällt jetzt erst durch diesen LEGO-Bau auf, was die Szene eigentlich darstellt. Sie hielten den Effekt jahrelang für eine Kamerablende – und nicht für das Innere eines Pistolenlaufs.

LEGO und Filmszenen – eine lange Tradition

LEGO-Bauten, die bekannte Filmszenen nachstellen, sind in der Community nichts Neues. Von Stop-Motion-Filmen bis hin zu Einzelbildern werden Klassiker immer wieder neu interpretiert. Der Gunbarrel-Bau ist dabei ein weiteres wundervolles Beispiel, wie mit minimalen Mitteln maximale Wiedererkennbarkeit erzielt wird.

Welche Filmszene würdet ihr gern einmal in LEGO-Form sehen?