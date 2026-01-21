LEGO-Baumeister schnappt sich eins der beliebtesten Sets und macht daraus ein Sammlerstück für Zelda-Fans

Habt ihr Lust auf einen eigenen Deku-Baum? (Quelle: rebrickable.com)

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Vor wenigen Tagen kündigte LEGO ein neues Set aus dem Zelda-Universum an. Mit Ocarina of Time - Das letzte Gefecht (77093) können wir für 119,99 Euro den finalen Kampf zwischen Link und Ganondorf nachbauen.



Wer hingegen etwas kostengünstiger in die Klemmbausteinwelt von Zelda eintauchen möchte, könnte sich stattdessen einen eigenen Deku-Baum zusammenbauen. Und nein, wir meinen nicht das 200 Euro Set von LEGO selbst.

Bonsai von LEGO wird zur Deku-Deko

Wenn ihr euch mit LEGO beschäftigt und gelegentlich in die Community schaut, habt ihr sicher schon mal von Brad Barber gehört. Der talentierte Baumeister wurde dafür bekannt, dass er so ziemlich jedes Modell in einen Millennium-Falken verwandeln kann – sogar Simba aus Der König der Löwen.

1:00 Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor

Autoplay

Jetzt hat er einen neuen alternativen Build für den Bonsai Baum (10281) vorgestellt, der diesen in den legendären Deku-Baum aus Zelda: Ocarina of Time verwandelt – und dafür braucht ihr wirklich nur das Set und keine zusätzlichen Teile.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen und gefällt auch mir richtig gut – tatsächlich sogar besser als der Bonsai Baum. Das liegt auch daran, dass in der alternativen Zelda-Variante keine losen Steine (die im LEGO-Modell als Erde dienen) mehr durch die Gegend fallen können, um später versehentlich aufgesaugt zu werden (was mir natürlich noch nie passiert ist!)

Auch in der Community kommt das Ganze so gut an, dass im oben verlinkten Reddit-Beitrag direkt nach der Anleitung gefragt wird. Die stellt der Baumeister auf der Plattform Rebrickable für 5 US-Dollar zur Verfügung.

Das neue Modell ist ca. 13 cm lang, 19 cm breit sowie 17 cm hoch und ist damit um einiges kleiner als der offizielle Deku-Baum von LEGO (77092), der 2024 erschien. Das große 2-in-1-Set verfügt allerdings auch über 2500 Teile und kostet ganze 299,99 Euro.

Die kleine Variante aus dem Bonsai könnt ihr euch hingegen für weniger als 45 Euro zusammenbauen – die Anleitung bereits eingerechnet.

Übrigens: Der LEGO Bonsai wird auf vielen Plattformen als das meistverkaufte Set aller Zeiten genannt, was unter anderem daran liegt, dass es auch abseits der LEGO-Bubble unglaublich beliebt und im Vergleich zu vielen anderen Modellen schon sehr lange auf dem Markt ist.

Auch taucht der Baum immer wieder in den Top-Sales-Listen von großen Händlern wie Amazon auf und lässt sich sogar an eher untypischen Orten wie Baumärkten oder Gartencentern kaufen.

Habt ihr schon mal ein Display-Set umgebaut oder lasst ihr die Modelle stets so, wie sie sind? Oder zerlegt ihr schlussendlich alle Sets, um die enthaltenen Steine dann für eigene Bauprojekte zu verwenden?