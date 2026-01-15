Heimkino war nie praktischer: Diese Soundbar teilt sich auf!

So praktisch war eine Soundbar selten: Die JBL Bar 800 MK2 kann sich aufteilen!

Ich bin letztes Jahr umgezogen und habe nun einen riesigen Fernseher zuhause stehen. 77 Zoll, 4K, OLED, ultraflach, das volle Programm halt und ich sags euch, ich möchte es nicht mehr missen. Ein riesiges Manko hat mein Heimkino aber noch: Der Sound ist einfach richtig schlecht. Das haben TVs leider zumeist so an sich, denn in den millimeterdicken Geräten lässt sich nun mal einfach kein ordentliches Soundsystem verbauen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage: Soundbar oder Surround-System? Wenn es nach JBL geht, muss man sich zum Glück nicht entscheiden, denn die JBL Bar 800 MK2 kann einfach beides – und das auch noch völlig kabellos.

Abnehmbare Surround-Speaker mit Akku

Wie bewerkstelligt man das nun? Ganz einfach: Im normalen Modus sieht die JBL Bar 800 MK2 aus wie eine schicke, breite Soundbar unter eurem TV. Aber wenn der Filmabend startet oder ihr die Konsole anwerft, passiert die Magie:

Ihr könnt die beiden Enden der Soundbar einfach abziehen. Das sind vollwertige, akkubetriebene Rücklautsprecher. Die stellt ihr einfach hinter euch auf das Sofa oder ins Regal. Die Rears sind akkubetrieben, ihr müsst also keinen Kablesalat durchs Wohnzimmer legen. Die Verbindung zur Bar bleibt dabei völlig latenzfrei. Zum Laden steckt ihr die Lautsprecher einfach wieder an die Bar, und schon habt ihr aufgeräumt.

Das ist der heilige Gral für alle, die in einer Mietwohnung leben oder einfach keine Lust haben, Kabelkanäle an der Fußleiste zu verlegen.

Echter Surround Sound trotz Soundbar — Vom Wohnzimmer zum Heimkino in Sekunden!

720 Watt & Dolby Atmos: Ein Erdbeben für euer Wohnzimmer

Lassen wir mal die praktischen Features beiseite und reden über rohe Gewalt. Mit 720 Watt Gesamtleistung ist die JBL Bar 800 MK2 völlig überdimensioniert für den Standard-Tatort am Sonntag – und genau deshalb lieben wir sie.

Das System setzt auf Dolby Atmos mit echten, nach oben abstrahlenden Treibern. Das bedeutet, der Sound kommt nicht nur von vorne und hinten, sondern wird von der Decke reflektiert, sodass ihr wirklich aus allen Richtungen Sound habt.

Dazu kommt der 10-Zoll-Subwoofer. In dieser Preisklasse kriegt man oft nur kleine 6- oder 8-Zoll-Würfel. Der Subwoofer von JBL sorgt dafür, dass Explosionen oder das Grollen eines Motors so richtig in der Magengrube spürbar sind.

Für alle Tech-Nerds, die genau wissen wollen, was unter der Haube steckt, hier die harten Fakten der JBL Bar 800 MK2:

Kanäle: 5.1.2-Kanal-System (Echtes Surround, kein virtueller Fake)

5.1.2-Kanal-System (Echtes Surround, kein virtueller Fake) Leistung: 720 Watt Gesamtsystemleistung

720 Watt Gesamtsystemleistung Subwoofer: Kabelloser 10-Zoll-Subwoofer

Kabelloser 10-Zoll-Subwoofer Audio-Formate: Dolby Atmos, MultiBeam Surround Sound

Dolby Atmos, MultiBeam Surround Sound Anschlüsse: HDMI eARC (mit 4K Dolby Vision Passthrough), optischer Eingang, USB

HDMI eARC (mit 4K Dolby Vision Passthrough), optischer Eingang, USB Besonderheit: PureVoice-Technologie (optimiert Sprachverständlichkeit bei Action-Szenen)

Der Subwoofer ist subtil aber mächtig: Stolze 10 Zoll sorgen für unglaubliche Bässe.

Wenn ihr noch unsicher seid, ob das für euch das Richtige ist, dann schaut unbedingt in unserer Lautsprecher Kaufberatung vorbei und guckt euch die verschiedenen Optionen an. Mein Kollege Frederic setzt sich nämlich supergerne mit Sound auseinander:

Lohnt sich das Angebot bei MediaMarkt?

Soundbars gibt es wie Sand am Meer, aber die JBL Bar 800 MK2 besetzt eine Nische, die Gold wert ist: Flexibilität ohne Qualitätsverlust.

Wenn ihr echten Surround-Sound wollt, aber keine AV-Receiver-Anlage mit endlosen Kabeln aufbauen könnt (oder dürft), dann ist dieses System konkurrenzlos gut. Der aktuelle Preis bei MediaMarkt macht das High-End-Setup echt erschwinglich. Wer seiner PS5 oder dem neuen OLED-TV endlich den passenden Sound spendieren will, macht hier nichts falsch. (Grüße an meinen Partner, ich will das Ding haben!)