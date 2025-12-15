  • Anzeige

Zelda-Spiel jetzt im Top-Angebot: Diesen Switch-Geniestreich könnt ihr bei Amazon gerade zum Schnäppchenpreis abstauben!

Falls ihr noch nach dem richtigen Switch-Spiel für Weihnachten sucht, könnt ihr euch gerade einen großen Zelda-Hit zum Top-Preis im Amazon-Angebot sichern.

15.12.2025 | 11:32 Uhr


Bei Amazon könnt ihr euch noch rechtzeitig zu Weihnachten ein großes Zelda-Spiel für Switch im Angebot sichern.

Bei Amazon könnt ihr gerade ein großes Zelda-Spiel mit einer genialen Gameplay-Idee im Top-Angebot abstauben. Im Vergleich zum aktuellen Preis im Nintendo eShop bekommt ihr dort rund 38 Prozent Rabatt, was für einen hochgelobten Switch-Exklusivhit schon eine ganze Menge ist. Günstiger gibt's das Spiel aktuell jedenfalls laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Wenn ihr jetzt bestellt, soll es nach derzeitigem Stand noch diese Woche und somit rechtzeitig vor Weihnachten ankommen:

Zelda-Spiel für Switch jetzt im Angebot abstauben!

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Alternativ findet ihr es übrigens auch noch bei Coolblue. Bei Amazon könnt ihr gerade zudem auch noch einige andere Switch-Spiele günstiger abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Eines der kreativsten Switch-Spiele: Das ist der günstige Zelda-Hit

In diesem Zelda-Spiel muss die Prinzessin ihr Reich persönlich retten.

Wir sprechen hier von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in dem ihr endlich mal die namensgebende Prinzessin selbst spielt. Nachdem Link durch eine Art Riss in der Realität verschwunden ist, muss die Prinzessin eigenhändig ihr Reich retten. Dabei bekommt sie allerdings Hilfe von der Fee Tri und dem sogenannten Trirod, einem Zauberstab, der es Zelda ermöglicht, Kopien von Gegenständen und sogar Monstern zu erschaffen, denen sie vorher begegnet ist.

Switch-Exklusivhit jetzt zum Top-Preis schnappen!

Dadurch bringt Echoes of Wisdom ein völlig neues, cleveres Gameplay in die Zelda-Reihe, denn mit diesen Kopien (den sogenannten Echos) stehen euch für all eure Probleme im Spiel die verschiedensten kreativen Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. So könnt ihr Feinden etwa Felsen an den Kopf werfen oder ihnen Monster auf den Hals hetzen, und wenn euch ein Abgrund den Weg versperrt, könnt ihr zum Beispiel eine Brücke aus Betten bauen.

Video starten 5:57 Zelda: Echoes of Wisdom - Trailer stellt Switch-Hit vor

Trotz dieses neuen Ansatzes ist auch Echoes of Wisdom wieder ein richtiges Zelda-Spiel mit der typischen Mischung aus Action, Erkundung und kniffligen Rätseln in Dungeons. Der hübsche, niedliche Look mit klassischer Top-Down-Perspektive, der schon beim Remake von Zelda: Link’s Awakening zum Einsatz kam, sorgt sogar für einen nostalgischen Charme. Die GamePro-Wertung von 88 Punkten hat sich das jüngste Zelda-Abenteuer damit alles in allem redlich verdient.

Zelda: Echoes of Wisdom für Switch im Amazon-Angebot abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
Top-Spiele ohne AAA-Budget: Diese 10 Hits für Switch & Switch 2 haben uns 2025 begeistert – und sind erstaunlich günstig!
Nach 10 Jahren Entwicklung: Dieses Action-Rollenspiel für PS5 ist 2025 endlich erschienen – und jetzt schon 64% günstiger im Angebot!
von GamePro Deals
98 Zoll QLED 4K-TV zum besten Preis aller Zeiten: Amazon startet neues Top-Angebot mit gigantischem 144Hz-Fernseher!
von GamePro Deals
