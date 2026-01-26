Jellycat-Glückspilz ergattert den beliebten Plüschdrachen, der ständig ausverkauft ist - und bekommt versehentlich gleich zwei zugeschickt

Hier schlummern gleich zwei Lazulia-Drachen (Bildquelle: Reddit).

Jellycat-Plüschtiere sind aktuell besonders dank Social Media extrem beliebt – und manchmal gar nicht so leicht aufzutreiben. Das gilt zumindest für manche Exemplare wie den Lazulia-Drachen. Der ist zwar alles andere als ein Schnäppchen, kommt aber so gut an, dass er meistens ausverkauft ist. Es braucht also schon etwas Glück, um ihn überhaupt in die Finger zu kriegen. Noch besser hat es aber ein Fan erwischt, der seine Story auf Reddit teilt.

Jellycat-Fan bekommt teuren Lazulia-Drachen gleich zweimal

Reddit-User silv3rsprings teilt in einem Beitrag das Bild von gleich zwei der verpennten, schnuffeligen Lazulia-Drachen und berichtet: "Jellycat hat mir versehentlich ZWEI geschickt. Das ist mir noch nie passiert." Auf Nachfrage verrät die Person, dass tatsächlich auch nur eins der pastellfarbenen Fabelwesen abgerechnet wurde.

Bei einem Kaufpreis von stolzen 75 Euro pro Drache, ist das Gratis-Exemplar natürlich ein echter Glücksfall. Wie zu erwarten, gibt es unter dem Beitrag jede Menge Neid und Begeisterung. User EmilIsTheToughestBoy merkt etwa an: "Sie sind ein Paar, das eine Bindung aufgebaut hat, also konnten sie nicht einzeln adoptiert werden."

Interessanterweise scheint sich Jellycat immer wieder zum Vorteil von Käuferinnen und Käufern zu vertun. So berichtet eine Person in den Kommentaren, dasgleiche erlebt zu haben, während ein anderes Community-Mitglied erzählt, ihm sei das Geld für die erhaltenen Plushys einfach zurückerstattet worden.

Darf ich eine irrtümliche Mehrfach-Sendung einfach behalten? Nein, eigentlich nicht. Wer versehentlich mehr Ware zugeschickt bekommt, als bezahlt wurde, ist rechtlich dazu verpflichtet, das dem Kundenservice oder einer ähnlichen Anlaufstelle zu melden. Dann kann es natürlich immer noch passieren, dass ihr die Waren aus Kulanz behalten dürft.

Falls der Händler aber die zu viel gesendeten Produkte zurückhaben möchte, seid ihr verpflichtet, sie zurückzuschicken. In der Praxis werden sich aber wohl viele Glückspilze lieber im Stillen freuen.

Das sind die Jellycat-Plushys

Jellycat ist eine britische Marke, die zwar schon seit mehr als zehn Jahren besteht, aber erst in den letzten Jahren, vor allem durch Social Media und die wachsende Cozy-Community, immer beliebter wurde. Neben Drachen, Bären und anderen typischen Stofftieren, ist der Hersteller vor allem für Plushys bekannt, die Alltagsgegenständen und Lebensmitteln nachempfunden wurden.

Die flauschigen Figuren sind bei Sammler*innen sehr beliebt, die Preise hoch und manche Exemplare schnell ausverkauft – wie das eben ganz typisch ist für alles, das gerade im Trend ist und gesammelt wird.

Hattet ihr auch schon mal das Glück, dass euch mehr geschickt wurde, als ihr bestellt und bezahlt hattet? Was war das und wie habt ihr euch verhalten?