'Wir sind in Bestform': Jim Ryan verlässt PlayStation und glaubt, die PS5 könnte Sonys erfolgreichste Konsole werden

Jim Ryan war beinahe 30 Jahre bei Sony und seit 2019 der PlayStation-Chef. Ende März hat er den Posten geräumt, jetzt übernimmt zumindest zwischenzeitlich Hiroki Totoki. Aber der ehemalige CEO geht natürlich nicht, ohne noch ein paar zuversichtliche Worte an die Fans und Kolleg*innen zu richten. Sonys Spiele-Sparte befinde sich aktuell in Bestform und die PS5 befinde sich auf dem besten Weg, zur erfolgreichsten Konsole des Gaming-Giganten zu werden.

Jim Ryan gibt Abschieds-Interview und feiert die PS5 als möglicherweise beste Sony-Konsole

Darum geht's: Seit gestern hat Sonys PlayStation-Bereich einen neuen Boss. Wenn auch nur als Übergang, bis der nächste CEO gefunden ist. Zum Abschied wurde der bisherige nochmal im offiziellen PlayStation-Podcast interviewt und in diesem Gespräch freut sich der Ex-Chef über die Erfolge mit der PS5 und blickt äußerst zuversichtlich in die Zukunft.

Sony in Bestform: Laut dem scheidenden PlayStation-Boss habe es nie bessere First Party-Spiele aus dem Hause Sony gegeben, als das in den letzten Jahren und auf der PS5 der Fall war.

"Ich würde sagen, wir sind im Moment in Bestform. Wir waren wirklich sehr klar und konsistent darin, dass wir für großartige Konsolen stehen, für ein großartiges Konsolen-Spielerlebnis und für großartige Spiele."

Was bisher für die PS5 veröffentlicht worden sei, übertreffe alles, was Sony vorher gemacht habe und die Investmens in Studios und die Neuzugänge der gekauften Entwickler werden sich in Zukunft noch auszahlen. Sony befinde sich in einer sehr starken Position und die Zukunft sehe geradezu rosig aus.

Sonys erfolgreichste Konsole? Besonders interessant klingt natürlich die Aussage, dass die PS5 auf bestem Wege sei, Sonys erfolgreichste Konsole zu werden. Laut Jim Ryan allerdings im Hinblick auf mehrere Vektoren. Was genau damit gemeint ist, bleibt ein bisschen unklar.

Aber deutlich scheint, dass es Sony in absehbarer Zeit nicht gelingen dürfte, mit der PS5 die Verkaufszahlen der legendär erfolgreichen PS2 zu toppen. Womöglich denkt der Ex-PlayStation-Chef bei diesen Aussagen eher an Dinge wie Spieler*innen-Bindung und die sogenannte Player Retention, also wie sehr Spiele die Menschen dazu animieren, immer wieder zu ihnen zurückzukehren.

Sony hatte ursprünglich prognostiziert, in diesem Finanzjahr (also bis Ende März) stolze 25 Millionen Einheiten der PS5 abzusetzen. Mittlerweile wurde diese Vorhersage aber auf nur 21 Millionen herunter korrigiert. Das liegt daran, dass im vorherigen Quartal nur 8,2 Millionen verkauft werden konnten.

Insgesamt steht die PS5 damit jetzt bei knapp 55 Millionen verkauften Exemplaren. Die PS2 soll in ihrer Lebenszeit allerdings sage und schreibe 160 Millionen Einheiten unters Volk gebracht haben. Ob die PS5 jemals in diese Sphären vordringen kann, bleibt fraglich.

Glaubt ihr, dass die PS5 wirklich Sonys erfolgreichste Konsole werden könnte und wovon würdet ihr das abhängig machen?