John Wick-Regisseur bestätigt eine Anime-Umsetzung die 'völlig unabhängig' ist

John Wick wird vom Matrix- und Cyberpunk 2077-Star Keanu Reeves gespielt.

Nach mittlerweile vier Filmen, der Prequel-Serie 'The Continental' und dem Videospiel 'John Wick Hex' wird das Universum rund um den titelgebenden Auftragskiller weiter ausgebaut. Auf dem Plan steht auch ein Anime, wie Franchise-Mitschöpfer und Regisseur Chad Stahelski im Podcast 'The Discourse' erklärte (via Playlist).

John Wick-Anime befasst sich mit dem High Table

Der Anime kam in dem Podcast-Interview zur Sprache, als Stahelski von einer John Wick-TV-Show erzählte, die Lionsgate sie machen lässt und von der sie sich dachten, den 'The High Table' (ein Rat von Verbrecherbossen) genauer aufzugreifen.

Dabei handelt es sich aber nicht um die Amazon Prime-Serie 'The Continental', sondern um ein Projekt, das "völlig unabhängige" davon sei. Genauer gesagt um einen Anime, da sich so Stahelski nach viel besser "all die coolen Geschichten" erschaffen lassen. Der Anime soll zudem in Japan produziert werden, weil er ein Fan japanischer Anime sei:

Wir sind wirklich begeistert davon, weil wir das machen, und das als japanischen Anime, weil ich japanische Anime so sehr liebe.“

Viel mehr Details zum Anime, bei dem es sich augenscheinlich um eine Serie handeln wird, verriet Stahelski jedoch nicht. Wir sollten aber wohl keine allzu große Hoffnung darauf setzen, John Wick in der Hauptrolle des Anime wiederzusehen, nachdem es bereits Andeutungen dazu gibt:

Es muss nicht unbedingt John Wick sein, der Charakter ist spezifisch, Sie wissen schon, was ich meine, damit wir all das erkunden können.

Vielleicht spielt ja Caine, der blinde Auftragskiller aus John Wick: Chapter 4, eine Rolle? Donnie Yen, der Caine im Film verkörpert, würde zumindest gerne ein Spin-off über seinen Charakter machen (via IGN).

Sofern ihr euch ein Videospiel zu John Wick wünscht: Ihr könnt das eben erwähnte John Wick Hex bereits spielen. Dabei handelt es sich allerdings um ein Rundenstrategiespiel mit Comic-Look. Wer auf geballte Echtzeit-Action wie in den Filmen hofft, darf aber trotzdem hoffen. Angeblich will die Produktionsfirma Lionsgate auch ein AAA-Spiel zur Marke entwickeln, was in Anbetracht des Franchise-Ausbau naheliegend wäre. Wirklich spruchreif ist hier aber noch nichts.

Was haltet ihr von einem John Wick-Anime?