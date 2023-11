Joy-Cons im Angebot: Bundle mit Super Mario Party bei Amazon schon vor Black Friday günstig

Das Bundle mit den Joy-Con Controllern und Super Mario Party gibt's jetzt günstig bei Amazon.

Der Black Friday Sale 2023 bei Amazon beginnt zwar offiziell erst am 17. November, trotzdem könnt ihr euch schon jetzt das eine oder andere Schnäppchen sichern. Zum Beispiel könnt ihr gerade die Joy-Con Controller für Nintendo Switch zusammen mit dem Exklusivhit Super Mario Party im Angebot bekommen. Für das Paket bezahlt ihr jetzt nur noch 83,98€ (UVP: 119,99€). Hier geht’s zum Deal:

Angesichts dessen, dass die Joy-Cons allein meist schon rund 70€ kosten, ist das ein sehr guter Preis. Super Mario Party kostet einzeln bei Amazon derzeit 42,55€ und ist laut Vergleichsplattformen momentan nirgendwo günstiger zu bekommen. Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange es das Bundle noch so günstig geben wird. Der Preis könnte sich also jederzeit ändern.

Was ist Super Mario Party für Nintendo Switch?

1:51 Super Mario Party - Trailer stellt Minispielsammlung für Nintendo Switch vor

Traditionelles Mario Party: Bei Super Mario Party für Nintendo Switch handelt es sich um den elften Teil der beliebten Partyspiel-Reihe. Im normalen Multiplayer, den ihr online oder lokal an einer Konsole spielen könnt, ziehen wie in den Vorgängern alle Spieler*innen abwechselnd ihr Figur über ein Spielbrett und müssen sich je nachdem, auf welchem Feld sie landen, verschiedenen Minispielen stellen.

80 Minispiele mit viel Bewegung: Diesmal sind stolze 80 Minispiele mit dabei, die wie übliche eine große spielerische Vielfalt mitbringen. Die Auswahl reicht von Hindernisparcours über Gedächtnistests im Memory-Stil bis hin zum Anbraten von Tofu-Würfeln. Viele der Spiele benutzen die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller, weshalb es nützlich ist, sich mit dem günstigen Bundle gleich ein zusätzliches 2er-Set zu sichern.

Koop- & Team-Modus: Zusätzlich zum traditionellen Multiplayer gibt es übrigens auch noch einen Koop-Modus, in dem ihr gemeinsam in einem Schlauchboot einen Fluss hinab fahrt und Herausforderungen bewältigen müsst. Außerdem gibt es noch die sogenannte Partner-Party, in der ihr in Zweier-Teams antreten. Natürlich könnt ihr Super Mario Party zudem auch allein spielen.

Durch den Black Friday wird es in den nächsten Wochen jede Menge Sonderangebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung geben. Auf unserer GamePro Deal-Übersicht halten wir euch stets auf dem Laufenden. Aktuell sind beispielsweise diese Angebote hier einen Blick wert: