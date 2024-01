Letzte Chance: Joy-Con Controller + Super Mario Party für Switch günstig bei Amazon schnappen

Bei Amazon gibt es nur noch wenige günstige Exemplare des Bundles mit Super Mario Party und den Joy-Con Controllern für Switch, bei MediaMarkt könnte der Vorrat noch länger reichen.

Bei Amazon bekommt ihr gerade das Bundle mit den Joy-Con Controllern für Nintendo Switch und Super Mario Party im Angebot: Ihr zahlt nur noch 89,99€ statt 119,99€ (UVP), was ein guter Preis ist angesichts des Umstandes, dass die Joy-Con Controller allein normalerweise schon circa 70€ kosten. 20€ Aufpreis für ein großes, exklusives Switch-Spiel sind alles andere als viel.

Der Haken an der Sache: Bei Amazon sind aktuell nur noch wenige Exemplare verfügbar. Wenn ihr hier kaufen wollt, müsst ihr euch also beeilen. Solltet ihr zu spät kommen, ist das aber auch nicht schlimm, denn alternativ ist das Bundle gerade genauso günstig auch bei MediaMarkt verfügbar:

Bei beiden Händlern wird versandkostenfrei geliefert. Das Spiel liegt dem Bundle übrigens lediglich als Download-Code und nicht als physische Retail-Version bei.

Was ist Super Mario Party?

1:51 Super Mario Party - E3-Trailer stellt Minispielsammlung für Nintendo Switch vor

80 Minispiele mit viel Bewegung: Super Mario Party ist der elfte Teil der Mario Party-Reihe und der erste für Nintendo Switch. Er bietet insgesamt 80 abwechslungsreiche Minispiele, von Hindernisparcours übers Anbraten von Tofuwürfeln bis hin zu Gedächtnisübungen im Memory-Stil. Bei viele Spielen wird die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller genutzt, weshalb ihr ein zusätzliches Paar gut gebrauchen könnt.

Klassisches Gameplay: Beim Spielprinzip bleibt Super Mario Party den Wurzeln der Reihe treu: Ihr zieht eure Spielfiguren über ein Spielbrett und müsst euch je nachdem, auf welchem Feld ihr landet, den verschiedensten Herausforderungen stellen und eure Fähigkeiten mit denen eurer Mitspieler*innen messen.

Gegeneinander oder im Koop: Obwohl Super Mario Party in erster Linie für den kompetitiven Multiplayer gedacht ist und hier vor allem lokal an einer Konsole am meisten Spaß macht, gibt es diesmal auch einen Koop-Modus. In diesem fahrt ihr gemeinsam in einem Schlauchboot einen Fluss hinab und müsst in den Minispielen erfolgreich sein, um voranzukommen. In der sogenannten Partner-Party könnt ihr zudem in Zweier-Teams antreten.

