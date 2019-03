Nach Drogen-Skandal - Sega kündigt überarbeitetes PS4-Spiel neu an

Sega hat in den vergangenen Tagen angekündigt, dass Judgment einen neuen Trailer bekommt, in dem ein kontroverser Charakter entfernt wird. Nun ist die angepasste Variante veröffentlicht worden. Der Publisher verzichtet darin auf die Darstellung der Figur Kyohei Hamura.

Was war passiert? Dieser wurde vom japanischen Schauspieler Pierre Taki verkörpert und vertont. Taki wurde vor einigen Wochen wegen Drogenmissbrauchs festgenommen, was in Japan einen Sturm der Entrüstung auslöste. Viele Firmen brachen jegliche Kooperation mit dem eigentlich beliebten Darsteller ab.

Dazu gehörte auch der Publisher Sega, der einen Verkaufsstop für das PS4-Spiel verhängte. Damit stand auf einmal auch der westliche Release auf der Kippe, der kurz vorher offiziell bekannt gegeben wurde. Auch die Entwickler des Ryu Ga Gotoku-Studios waren unsicher, wie es mit ihrem Spiel weitergeht und baten Sega um Vernunft.

Neue Fassung ohne Hamura

Aufgrund der unklaren Situation führte der Verkaufsstop dazu, dass alle im Einzelhandel noch verfügbaren Exemplare in Japan nahezu vollständig ausverkauft waren. Es ist unklar wann eine veränderte Version in den asiatischen Handel kommt. Für Sammler und Puristen ist die originale Fassung sicher interessant.

Wenig später kündigte Sega an, Takis Charakter Kyohei Hamura aus dem Spiel zu entfernen und das Charaktermodell, sowie die japanische Synchronstimme zu tauschen. Den neuen Darsteller der Rolle sehen wir im neuen Ankündigungstrailer allerdings noch nicht.

Trotz der nötigen Anpassungen soll Judgment im Westen wie angekündigt am 25. Juni für die PS4 und den PC. In Japan erschien das Spiel ursprünglich am 13. Dezember 2018. Die ursprüngliche Version des Trailers findet ihr noch auf YouTube.

Was denkt ihr? Habt ihr Interesse an Judgment?