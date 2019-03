Das japanische Spiel Judgment ist in den vergangenen zwei Wochen zu zweifelhafter Aufmerksamkeit gekommen. Leider nicht wegen des eigentlichen Spiels, sondern wegen eines Drogenskandals um einen der beteiligten Schauspieler Pierre Taki.

Daraufhin zogen sich viele japanische Unternehmen von Kooperationen mit Taki zurück, so auch der Publisher Sega. Es folgte ein Verkaufsstop und der geplante westliche Release von Judgment lag vorerst auf Eis.

Due to unforeseen circumstances, the character model and Japanese voice for the character of Kyohei Hamura will be adjusted for the Western release of Judgment, launching on June 25, 2019.