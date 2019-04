Judgment - Sega enthüllt neuen Charakter nach Drogen-Skandal

Das japanische Actionspiel Judgment hat vor einigen Wochen viel Aufmerksamkeit erregt, nachdem Sega einen Darsteller aus dem Spiel entfernt hat und den Verkauf stoppte. Dieser war in Japan wegen Drogenmissbrauch verhaftet worden.

Nicht nur Sega beendete daraufhin sämtliche Kooperationen mit dem Schauspieler Pierre Taki. Dieser übernahm in Judgment ursprünglich die Rolle des Antagonisten Kyohei Hamura. Nach dem Vorfall wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, ohne die umstrittene Figur.

Nun gibt es noch ein Video, allerdings sehen wir dieses Mal das neue Charaktermodell von Hamura. Auch wenn es eindeutig ein anderer Darsteller ist, sieht die neue Figur dem bekannten Hamura relativ ähnlich.

Das neue Spiel der Yakuza-Macher ist ein Spinoff der bekannten Gangster-Reihe um Kiryu Kazuma. In Judgment übernehmt ihr die Rolle eines Privatdetektivs, der eine mysteriöse Mordserie im bekannten Viertel Kamurocho aufklären muss. Das Gameplay orientiert sich insgesamt an den Yakuza-Spielen, bringt allerdings auch einige neue Mechaniken, wie zum Beispiel Verhöre und Verfolgungen mit sich.

Nach dem in Japan der Verkaufsstop in Kraft trat, wurden nahezu sämtliche Restbestände im physischen Handel ausverkauft. Judgment erscheint trotz der Umstände wie geplant in Europa und ist hier ab dem 25. Juni konsolenexklusiv für die Playstation 4 erhältlich. In Japan ist das Spiel bereits seit Dezember 2018 im Handel.