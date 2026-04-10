In Jujutsu Kaisen kann man einen der gefährlichsten Flüche der Serie anfangs kaum verstehen - der Anime bedient sich dafür eines simplen Tricks

In Jujutsu Kaisen hat der Fluch Hanami rätselhafte Dialogszenen, in denen deren Worte verkehrt herum erklingen – ein Zeichen seiner übernatürlichen Natur. (© Gege Akutami / MAPPA)

Jujutsu Kaisen feierte jüngst den Start der dritten Staffel - manche Fans holen aus diesem Grund die Serie schnell nach, um den aktuellen Stand der Dinge aufzufrischen oder überhaupt zum ersten Mal zu erleben.

In der ersten Season der Anime-Serie fällt dabei eine Sache auf: Der Fluch "Hanami" spricht in unverständlichem Kauderwelsch, sollte man meinen. Die Community hat aber entdeckt, dass es sich hierbei um einen bloßen Trick des Animationsstudios Mappa handelt, um den gefährlichen Fluch noch unheimlicher darzustellen.

1:56 Neuer Jujutsu Kaisen Season 3-Trailer zeichnet den Beginn der gefährlichen Metzel-Spiele

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Jujutsu Kaisen: Was sagt Hanami da eigentlich?

Als Hanami in der ersten Staffel von Jujutsu Kaisen zum ersten Mal sprach, fiel sofort auf, dass etwas Ungewöhnliches an seiner Stimme war. Die Worte wirken verzerrt, unmöglich zu verstehen - das war beabsichtigt.

Die Antwort auf das Rätsel ist überraschend einfach: Hanami spricht in Rückwärts. Spielte man die Tonspuren in umgekehrter Richtung ab, wurde die Sprache plötzlich kristallklar verständlich und offenbarte echte Sätze in Standardjapanisch. Übersetzt kommen so folgende Sätze heraus:

Episode 5, bezugnehmend auf Ryomen Sukuna: "Wie vom König der Flüche zu erwarten war!"

Episode 7, als Antwort auf Suguru Geto: "Wir haben diese Gefühle auch - immerhin sind wir es, die die wahren Menschen sind."

Episode 18, gegenüber Inumaki Togo: "Oh, du bist allein?"

Nicht nur die Originalveröffentlichung, auch die Synchronisationen von Jujutsu Kaisen haben sich in diesen drei Momenten die Mühe gemacht, Hanamis Aussagen rückwärts abzuspielen und so für die beklemmende Stimmung zu sorgen.

Dauerhaft bleibt es dabei allerdings nicht: Noch in der erwähnten Folge 18 spricht Hanami plötzlich "normal". Auch in den darauffolgenden Szenen sind die Aussagen des Fluchs stets verständlich. Laut Megumi in der Serie liegt das aber weniger daran, dass Hanami wieder "vorwärts" spricht, sondern dass die Jujuzisten die Bedeutung der Aussagen intuitiv verstehen.