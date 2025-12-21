Neuer Jujutsu Kaisen Season 3-Trailer zeichnet den Beginn der gefährlichen Metzel-Spiele

Im Rahmen des Jump Festas 2026 veröffentlichte Animeationsstudio Mappa einen brandneuen Trailer zur kommenden dritten Staffel von Jujutsu Kaisen, der den Abschluss des Shibuya-Vorfalls und den Start der blutrünstigen Metzel-Spiele zeigt.

Yuji muss sich gleich zum Start der dritten Season mit einem gefährlichen Jujuzisten der Sondergefahrenstufe auseinandersetzen, der mit seiner Ermordung beauftragt wurde: Yuta Okkotsu. Zur gleichen Zeit wird Gojo immernoch gefangen gehalten. Maki und die anderen müssen sich dabei neuen gefährlichen menschlichen Gegner*innen stellen.