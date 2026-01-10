Jujutsu Kaisen: Gojo ist nicht von Narutos Kakashi inspiriert, sondern von einem ganz anderen Charakter, den ihr womöglich nicht einmal kennt

Gojo aus Jujutsu Kaisen sieht Kakashi aus Naruto zwar ähnlich, ist aber nicht von ihm inspiriert. (© Gege Akutami, Shueisha / Mappa)

Satoru Gojo ist nicht nur eine der stärksten Figuren in Jujutsu Kaisen, sondern auch eine der beliebtesten. Viele Fans glaubten, dass der mächtige Jujuzist von Kakashi Hatake aus Naruto inspiriert war. Immerhin sehen sich die beiden Figuren äußerlich sehr ähnlich.



Zum Schock der Community enthüllte Jujutsu Kaisen-Creator Gege Akutami vor 5 Jahren jedoch, dass Gojo eigentlich von einem ganz anderen Shinobi aus Naruto inspiriert ist: Tonbo Tobitake.

Gojo Satoru ist von einem vergessenen Chuunin aus Naruto inspiriert

Im Jahr 2021 verriet Gege Akutami im offiziellen Jujutsu Kaisen-Fanbuch (via fandomwire), dass Gojo Satoru trotz offensichtlicher Parallelen nicht von Kakashi Hatake aus Naruto inspiriert wurde.

1:56 Neuer Jujutsu Kaisen Season 3-Trailer zeichnet den Beginn der gefährlichen Metzel-Spiele

Autoplay

Zwar basiert Gojos Design auf einer Figur mit Augenbinde – doch das Vorbild ist ein weitgehend vergessener Nebencharakter: Tonbo Tobitake, ein Chunin aus Konohagakure und Mitglied des Verhörteams.

Tonbo hatte seinen ersten Auftritt während der Chuunin-Auswahlprüfungen, wo er als Aufseher eingesetzt wurde und Schummelei verhindern sollte. Später tauchte er in Naruto Shippuden erneut auf, als er versuchte, einem Shinobi aus Amegakure Informationen zu entlocken.

Tonbo Tobitake hatte nur wenige Auftritte in Naruto und wurde sogar von Kishimoto selbst vergessen. (© Masashi Kishimoto, Shueisha / Pierrot)

Nicht einmal der Naruto-Schöpfer erinnerte sich an den Chuunin-Aufseher

Gege Akutami erklärte im Fanbuch, dass ihn Tonbos Design stark beeindruckt habe und er Gojo Satoru später bewusst an dessen Aussehen orientierte – nicht an Kakashi:

“Was das Charakterdesign von Gojo angeht, so wurde es tatsächlich eher von dem Aufseher beeinflusst, der während der zweiten Phase der Chuunin-Prüfungen Bandagen und eine Augenbinde trug – als von Kakashi-sensei. Das Charakterdesign hat mich damals sehr beeindruckt, aber als ich schließlich Kishimoto-sensei traf und ihn nach der Figur fragte, sagte er: 'Gab es so jemanden denn...?'"

Tonbo Tobitake war offenbar eine so unbedeutende Figur, dass ihn nicht nur viele Fans komplett vergessen haben, sondern selbst Naruto-Schöpfer Masashi Kishimoto sich später nicht mehr an ihn erinnern konnte.

Seht ihr die Ähnlichkeiten zwischen Tonbo und Gojo und welcher Charakter aus Jujutsu Kaisen ist euer Favorit?