Jujutsu Kaisen: Einer der charismatischsten Charaktere wurde ausgerechnet von Action-Legende Jason Statham inspiriert

Falls euch Toji Fushiguro aus Jujutsu Kaisen schon immer an Jason Statham erinnert haben sollte, liegt ihr richtig.

Jujutsu Kaisen zählt zu den beliebtesten Anime-Serien und hält eine ganz Bandbreite an unterschiedlichsten Charakteren bereit. Zweifellos einer der charismatischsten ist Toji Fushiguro und das hat einen guten Grund: Für diese Figur diente der britische Action-Superstar Jason Statham als Vorbild, wie der Schöpfer des Franchises Akutami Gege in einer neuen Ausstellung über Jujutsu Kaisen preis gegeben hat (via: CBR).

Worum geht's hier? Jujutsu Kaisen ist eine Manga-Reihe, die seit 2018 regelmäßig erscheint und auch als Anime-Serie verfilmt wird. Die Story dreht sich um Flüche, Magie und jede Menge Schüler, die versuchen, sich im Wirrwarr aus verfluchten Medaillons und okkulten Kreaturen zurecht zu finden. Zur Action gibt es natürlich auch noch jede Menge Coming-of-Age-Probleme und zwischenmenschliche Beziehungen.

2:41 Jujutsu Kaisen-Fans aufgepasst: Das erste Spiel zum beliebten Anime ist jetzt da!

Das ist Toji Fushiguro: Die Figur diente als der Haupt-Antagonist im Gojo's Past-Arc von Jujutsu Kaisen und ist ein ehemaliges Mitglied des Zenin-Clans. Weil er sich als Kämpfer, der keine Flüche benutzt, vor allem als Auftragmörder verdingt hat, wird er auch als Zauberer-Killer bezeichnet. Er setzt auf rohe Kraft und körperliche Stärke, kann aber auch mit Waffen umgehen.

Sein Auftreten ist bestimmt, direkt und unumwunden. Statt lange unnötig um den heißen Brei herumzureden, schreitet Toji Fushiguro lieber direkt zur Tat. Genau wie die Rollen, die Jason Statham oft verkörpert, beeindruckt Toji Fushiguro durch seine körperliche Präsenz, coole Art und Martial Arts-Fähigkeiten.

Ebenfalls wie viele Rollen von Jason Statham verfügt auch Toji Fushiguro über eine mehr oder weniger komplexe wie tragische Hintergrundgeschichte. Ähnlich wie zum Beispiel Stathams Figur in Guy Ritchies Cash Truck muss sich auch Toji Fushiguro mit der oft schmerzhaften Beziehung zu seinem Sohn auseinandersetzen.

Sowohl Toji Fushiguro als auch Jason Statham funktionieren als überaus charismatische, teils sogar witzige, aber trotzdem immer sehr bedrohliche und vor allem körperlich sehr beeindruckende Gegenspieler. Taucht einer der beiden auf, müssen sich die Gegner von ihnen auf jeden Fall in Acht nehmen.

Überraschung für Fans: Auch wenn es für die allermeisten Jujutsu Kaisen-Fans keine unpassende Inspiration, sondern eher ein willkommener Vergleich ist, hatten wohl nur die Wenigsten damit gerechnet, dass der Transporter-, The Expendables- und Fast and the Furious-Star Pate für Toji Fushiguro gestanden hat. Aber Jujutsu Kaisen ist eigentlich durchaus bekannt für seine Referenzen auf echte Menschen aus der Popkultur wie zum Beispiel Jessica Alba oder Sebastian Stan.

Wen hättet ihr als Inspiration für den Jujutsu Kaisen-Killer vermutet? Findet ihr, Jason Statham passt?