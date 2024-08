Jujutsu Kaisen-Mangaka erklärt endlich, wie reich Gojo wirklich ist und was seine Kindheit damit zu tun hat

Wir stellen vor: Fanliebling Satoru Gojo aus Jujutsu Kaisen. An ihm und seinen Fans gibt es kein Vorbeikommen.

Jujutsu Kaisen-Fans haben nicht nur eine aufregende zweite Anime-Staffel hinter sich, sondern können auch seit längerer Zeit den intensiven Endkampf im Manga verfolgen. Wenn ihr Jujutsu Kaisen selbst verfolgt, müssen wir euch nicht erklären, wie ereignisreich diese Zeit für den Fanliebling Satoru Gojo ist. Stattdessen wollen wir die Zeit nutzen und euch ein paar Dinge über den mächtigen Jujutsu-Magier verraten.

Gojo aus Jujutsu Kaisen ist ein reiches Einzelkind

Vor kurzem hat der Mangaka von Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, in einem Q&A die unterschiedlichsten Fragen über Gojo beantwortet. Daraus erfahren wir unter anderen, dass Gojo aus Kyoto stammt und für seine Ausbildung als Jujutsu-Zauberer viel Zeit alleine unter seiner herrischen Familie verbracht hat – denn er ist ein Einzelkind.

Während er deswegen nur zu gerne endlich auf die Tokyo Jujutsu High gewechselt hat, um endlich auf eine Schule und weg von seiner Familie zu kommen, ist sein Clan unter anderem auch der Grund für seinen Reichtum.

Ja, ihr lest richtig: Satoru Gojo ist nicht nur einer der stärksten Jujutsu-Magier, sondern hat auch ein gemütliches finanzielles Polster. Das liegt aber nicht nur an seiner Position an der Spitze des hochangesehenen Gojo-Clans, sondern auch an seinem Gehalt als Magie-Meister auf dem Sonderrang.

Anders als der Ausnahmefall Mei Mei, die sich pro Mission bezahlen lässt, bekommt Gojo wie alle anderen Magie-Meister ein Monatsgehalt – nur fällt das eben aufgrund seines Ranges höher aus als bei den meisten anderen. Der Mangaka Gege Akutami vergleicht den Lohn mit dem eines oder einer Minister*in.

Wo kann ich Jujutsu Kaisen lesen/schauen?

Wenn euch dieser Einblick in Satoru Gojos Leben Lust auf mehr gemacht hat, dann könnt ihr unter anderem den Manga auf Manga Plus lesen, der offiziellen Seite und App von Shueisha. Die ersten drei sowie die jeweils neusten drei Kapitel könnt ihr mehrmals kostenlos im Browser lesen, für die restlichen Kapitel müsst ihr jedoch die App verwenden. Achtung: Darauf könnt ihr die Kapitel nur einmalig kostenlos lesen.

Wollt ihr es hingegen lieber animiert, dann werdet ihr auf Crunchyroll fündig, wo ihr Jujutsu Kaisen mit deutscher Synchro oder der originalen japanischen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln schauen könnt.

Wusstet ihr schon, wie reich Gojo ist?