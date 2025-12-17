Digimon Story: Time Stranger – So bekommt ihr alle neuen 6 Digimon aus dem ersten DLC

Wir verraten euch in diesem Artikel, wie ihr alle neuen 6 Digimon aus dem ersten Digimon Story: Time Stranger-DLC bekommen könnt und was ihr alles dabei beachten müsst.

Myki Trieu
17.12.2025 | 05:55 Uhr

Die sechs neuen Digimon im ersten DLC von Digimon Story: Time Stranger sollte den einen oder anderen Digimon-Fan verdächtig bekannt vorkommen. (© Bandai Namco) Die sechs neuen Digimon im ersten DLC von Digimon Story: Time Stranger sollte den einen oder anderen Digimon-Fan verdächtig bekannt vorkommen. (© Bandai Namco)

Digimon Story: Time Stranger erhielt nur zwei Monate nach dem Release, am 9. Dezember 2025, den ersten DLC, der auf den Titel “Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension” hört. Das Paket bringt nicht nur neue Story-Inhalte, sondern auch sechs neue Digimon ins Spiel.

Um welche Digimon es sich handelt, wie ihr sie bekommt und wie ihr überhaupt Zugang zum DLC bekommt, erklären wir euch in den nächsten Abschnitten.

So erhaltet ihr Zugang zum ersten DLC von Digimon Story: Time Stranger

Bevor ihr euch die sechs neuen Digimon schnappen könnt, müsst ihr zunächst den kostenpflichtigen DLC für 11,99 Euro erwerben. Habt ihr bereits den Season Pass für 29,99 Euro, ist der DLC „Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension“ enthalten und muss nicht separat gekauft werden.

Nach dem Kauf des DLCs wird beim Betreten des Dazwischen-Theaters eine kurze Zwischensequenz mit Mirei ausgelöst, in der sie euch von einem seltsamen Raum und den sogenannten Akasha-Hintertüren berichtet.

Der Aufzug, der zuvor wegen Wartungsarbeiten blockiert war, sollte nun zugänglich sein und euch direkt in einen Raum mit drei weiteren Türen bringen. Die erste Tür auf der linken Seite dient als Einstieg in den ersten DLC.

Im Verlauf der DLC-Geschichte trefft ihr auf folgende neue Digimon: CresGarurumon, BlitzGreymon, drei unterschiedliche Omnimon-Varianten sowie den Antagonisten der Geschichte, Parallelmon.

Wie ihr euch die sechs Digimon ins eigene Team holen könnt, erklären wir euch auf den nächsten Seiten.

