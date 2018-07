Jump Force - Neue Screenshots zeigen Bleach-Charakter Ichigo

Anfang Juli berichten wir, dass im heiß erwarteten Anime-Kampfspiel-Crossover Jump Force auch Bleach-Charakter Ichigo Kurosaki spielbar sein wird. Nun hat Capcom erste Screenshots zu Ichigo veröffentlicht.

Auf den Bildern kämpft der Shinigami gegen Zoro und Ruffy aus One Piece, die ebenfalls in dem Mashup spielbar sein werden. Hier die Galerie:

Weitere Bleach-Charaktere am Start: Übrigens werden auch Rukia und Aizen aus Bleach in Jump Force einen Auftritt haben, ob sie auch spielbar sind, steht jedoch noch nicht fest. Mehr zu den Charakteren findet ihr in unserer Übersicht:

Jump Force erscheint 2019 für PS4 und Xbox One.