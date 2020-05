Nachdem Sony gleich drei Spiele aufgrund der Corona-Krise und einhergehenden Logistik-Problemen verschieben musste, steht nun fest: Dieser Sommer wird groß (und vollgepackt) für PS4-Spieler. Denn nicht nur The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima haben einen neuen Termin, sondern mittlerweile auch Marvel's Iron Man VR -- und alle erscheinen mehr oder weniger auf einen Schlag im Juni und Juli 2020.

Was kommt noch 2020 für PS4? Hier sind alle PlayStation 4-Spiele 2020 in einer Liste.

Bedenkt: In den unsicheren Zeiten der Corona-Krise sind weitere Verschiebungen natürlich nicht ausgeschlossen. Aber der The Last of Us 2-Release dürfte in trockenen Tüchern sein, vor kurzem erreichte das Action-Adventure den Goldstatus.

Spiele-Flut nach Verschiebungs-Welle

Wir haben die drei Titel bereits in unserer Liste der kommenden PS4-Exklusivspiele unter die Lupe genommen, damals hatten wir aber noch nicht auf dem Schirm, dass Sony das Trio im Juni und Juli unters Volk bringen wird.

Ursprünglich sollte Naughty Dogs-Action Adventure The Last of Us Part 2 sogar schon im Februar erscheinen, wurde dann aber auf den Mai verlegt. Anfang April gab Sony wiederum bekannt, den Titel aufgrund der Corona-Krise verschoben zu haben. Mittlerweile steht aber (der hoffentlich finale) Release-Termin für Ellies düsteres Abenteuer fest: der 19. Juni.

Der Juni-Termin für The Last of Us sorgte aber für eine andere Verschiebung: Denn eigentlich sollte das Samurai-Open World-Spiel Ghost of Tsushima am 26. Juni aufschlagen, erscheint jetzt aber am 17. Juli, knapp einen Monat nach The Last of Us 2.

Der VR-Shooter Marvel's Iron Man wurde im April schließlich ebenfalls aufgrund der Corona-Pandemie nach hinten verlegt. Auf Twitter teilte Sony vor kurzem aber mit, dass sich Superhelden-Fans den 3. Juli im Kalender markieren dürfen.

Kurzum: Es gibt viel zum Spielen diesen Sommer. Verratet uns deshalb gerne in den Kommentaren, worauf ihr euch am meisten freut. Und: werdet ihr die PS4-Blockbuster gleich zu Release spielen oder abwarten?

Denn was wir nicht vergessen dürfen: The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima sind keine Snacks, die sich mal eben in 10 Stunden abfrühstücken lassen. Ellies Abenteuer wird 50% größer als ihr letztes, Ghost of Tsushima ist ein Open World-Spiel voller Nebentätigkeiten. Mit den Blockbustern dürften wir also alle Hände voll zu tun haben.

Das erwartet euch bei den kommenden PS4-Exklusivspielen

The Last of Us Part 2

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Naughty Dog (bekannt für Uncharted)

Darum geht's: In The Last of Us (2) hat ein parasitärer Pilz die Welt fest im Griff und einen Großteil der Menschen bereits ausgerottet oder in aggressive Pilzmutanten verwandelt. Die Geschichte von The Last of Us 2 beginnt etwa vier Jahre nach dem Ende des ersten Teils und schickt uns als 19-jährige Ellie auf einen düsteren Rachetrip, dessen Auslöser wir aber wohl erst im finalen Spiel erfahren (Story-Leaks ignorieren wir bewusst).

Alle Infos findet ihr hier:

Ghost of Tsushima

Genre: Open World-Action

Open World-Action Entwickler: Sucker Punch (bekannt für Infamous)

Darum geht's: Mit Ghost of Tsushima führen die Infamous-Entwickler Sucker Punch eine komplett neue Marke ins Feld, die uns als Samurai Jin Sakai auf eine japanische Insel schickt. Das Spiel lehnt dabei seine Handlung an reale Ereignisse an. Tsushima ist der Name der japanischen Insel, die wir im Open World-Action-Spiel erkunden - und die wir gleichzeitig von den feindlichen Mongolen befreien müssen.

Alle Infos findet ihr hier:

Marvel's Iron Man VR (PSVR erforderlich)

Genre: VR-Shooter

VR-Shooter Entwickler: Camouflaj

Darum geht's: Marvel's Iron Man VR lässt uns in den berühmten Hightech-Anzug schlüpfen und filmreif Schurken vermöbeln. Das Gameplay ist eine Mischung aus Flugsimulator und Railshooter - die meiste Zeit verbringen wir damit, in 360° durch die Luft zu düsen und Gegner aufs Korn zu nehmen.