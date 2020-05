The Last of Us 2 ist endlich fertig & Fans dürfen aufatmen

Sowohl Fans als auch Naughty Dog selbst mussten in den letzten Wochen einige herbe Rückschläge bezüglich The Last of Us Part 2 einstecken. Nach der Verschiebung und den Story-Leaks gibt's nun aber eine weitere gute Nachricht für uns und die Entwickler: Das PS4-Spiel hat den Goldstatus erreicht.

Was bedeutet Gold-Status?

Die frohe Kunde kommt von Neil Druckmann selbst, der in einem Video auf Twitter und Instagram zu den Fans spricht. The Last of Us 2 habe den Gold-Status erreicht.

Das Spiel ist also insoweit fertig entwickelt, dass es nun auf Discs gepresst werden sowie auf den digitalen Release vorbereitet werden kann.

Spoiler-Warnung: Schaut euch nicht die Antworten unter dem Tweet von Naughty Dog an. Einige Leute könnten die geleakte Story spoilern. Das Video selbst ist natürlich spoiler-frei.

Dem Release von The Last of Us 2 steht (hoffentlich) nichts mehr im Wege

Anfang April gab Sony bekannt, The Last of Us 2 aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben zu haben. Derweil habe Naughty Dog hart am Feinschliff des Spiels gearbeitet. Mittlerweile gibt es einen neuen Release-Termin für The Last of Us Part 2.

Wann erscheint The Last of Us 2? Am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4. Im Grunde dürfte dem Release des Action-Adventures jetzt also nichts mehr im Wege stehen. Kurzfristige Änderungen des Erscheinungsdatums von The Last of Us Part 2 sind in der Corona-Krise natürlich nicht ausgeschlossen.

Alle Infos zu Gameplay, Story und mehr findet ihr in unserer großen Übersicht zum Spiel:

Naughty Dog macht allen, die gespoilert wurden, Mut

In den letzten Wochen machten verheerende Story-Spoiler zu The Last of Us Part 2 die Runde, unter anderem das Ende des Spiels konnte im Netz nachgelesen werden. Weil viele Spieler diese Angaben aufgreifen und teilen, wurden mittlerweile viele Fans unfreiwillig gespoilert.

Naughty Dog selbst zeigt sich erschüttert gegenüber den Leaks und Menschen, die die Spoiler weiterverbreiten. Im Video macht Druckmann den Fans aber Mut:

"Ganz egal, was ihr gesehen oder gehört habt, nichts davon ist vergleichbar damit, The Last of Us 2 von Anfang bis Ende selbst durch zu spielen. Es ist ein Videospiel und ihr müsst es spielen. "

Das Team habe sehr hart am Spiel, an den vielen Details, am Level-Design, den Spielmechaniken, der Grafik, den Umgebungen, den Charakteren, der Story und dem Soundtrack gearbeitet. "Ich habe gerade einen Spieldruchlauf beendet und am Ende geweint", so Druckmann.