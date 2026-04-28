Sensations-Manga aus 2023 bekommt einen Anime und das Team hinter dem Projekt macht Hoffnung auf Großes

Einst ein Meme, inzwischen einer der gefeiertsten Manga – und bald ein Anime: Kagurabachi kommt im April 2027 auf den TV. (© Cypic / Takeru Hokazono)

Der von Takeru Hokazono geschriebene Hit-Manga "Kagurabachi", der seit September 2023 in Shueishas Weekly Shonen Jump produziert wird, bekomt bald eine TV-Anime-Adaption!

Im April 2027 geht der von von CyberAgent und Shochiku als Co-Chief-Produktionspartner produzierte Anime los, die Animationsarbeiten übernimmt das Studio Cypic.

0:45 Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion

Autoplay

Kagurabachi: Ein Rachefeldzug im Zentrum

Kagurabachi folgt Chihiro Rokuhira, dem Sohn des renommierten Schwertschmieds Kunishige. Als die mysteriöse Zaubererorganisation Hishaku seinen Vater tötet und die "sechs magischen Schwerter" stiehlt, begibt er sich auf einen blutgetränkten Rachefeldzug.

Den magischen Schwertern wird indes eine Macht nachgesagt, das Schicksal des Landes bestimmen zu können – und für seine Rache hat Chihiro ein siebtes namens "Enten" ausfindig gemacht, das zeitgleich das letzte Erbe seines Vaters darstellt.

Das Teaser Visual zeigt Chihiro mit erhobener Klinge, den Blick starr nach vorn gerichtet – im Hintergrund tanzen die drei Goldfische Aka, Kuro und Nishiki durch die Luft, die ein wiederkehrendes Motiv des Manga sind. (© Cypic / Takeru Hokazono)

Renommierte Namen für den Anime

Im Zuge der offiziellen Ankündigung des Kagurabachi-Animes sind auch die Namen bekannt geworden, die an der Umsetzung arbeiten – und die haben es in sich.

Das Animationsstudio Cypic ist das umbenannte Cygames Pictures, das sich in kurzer Zeit einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat.

Zu den jüngsten Werken zählen etwa die hochgelobten "The Summer Hikaru Died" und "Umamusume: Cinderella Gray".

Kagurabachi-Autor Hokazono freut sich in der vorliegenden Pressemitteilung indes über den Regisseur, den man für den Anime an Land ziehen konnte:

"Kennt ihr den Rock-Lee-vs.-Gaara-Kampf aus Naruto? Die Manga-Version ist großartig – aber ist die Anime-Version nicht einfach unglaublich cool? Nun: Die Person, die diese Szene zum Leben erweckt hat, ist unser Regisseur!"

Gemeint ist Tetsuya Takeuchi, der seine Anfänge als Animator im erwähnten Naruto-Kampf hatte, sich aber auch danach einen exzellenten Lebenslauf erarbeitet hatte. Seine weiteren Arbeiten umfassen etwa "Lycoris Recoil", "Heavenly Delusion", "Haikyuu!!" oder "Devilman Crybaby".

Als Stimme von Protagonist Chihiro Rokuhira wurde Taihi Kimura gewählt – Gewinner des Seiyu Awards 2025 in der Kategorie Bester Nachwuchsschauspieler.

Anime-Fans könnten Kimuras Stimme unter anderem als Takeshi Narihira in "Yin-Yang Kaiten Re:Birth", Adam Krensh in "The Beginning After the End" und Leo in "TO BE HERO X" im Kopf behalten haben.

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Zum Zeitpunkt der Ankündigung nähert sich der Kagurabachi-Manga übrigens der Marke von 4 Millionen verkauften Exemplare – mit dem Release von Band 11 in Japan am 1. Mai 2026 soll diese Schwelle überschritten werden. Spätestens mit dem neu entfachten Anime-Hype sollte diese Marke problemlos machbar sein.

Freut ihr euch auf den Kagurabachi-Anime und welche Erwartungen habt ihr?