Erster Trailer zur Anime-Adaption von Kagurabachi zeigt Protagonisten Chihiro in Aktion

Das Animationsstudio Cypic hat nach Jahren der Spekulation die offizielle Anime-Adaption des Sensations-Mangas von 2023 "Kagurabachi" angekündigt und im Zuge dessen auch einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.

Kagurabachi erzählt die Geschichte von Chihiro Rokuhira, einem jungen Mann, der friedlich mit seinem Vater lebt und vom ihm in der Schwertschmiedekunst unterrichtet wird.

Eines Tages wird der Vater von einer Elite-Truppe von Schwertkämpfer*innen bestohlen und ermordet. Nach dem Vorfall schwört Chihiro, an allen beteiligten Personen Rache zu nehmen.

Die Anime-Adaption von Kagurabachi soll im April 2027 erscheinen. Ein konkretes Release-Datum und bei welchem Streamingdienst der Anime erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.