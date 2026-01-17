Anime-Jahresrückblick: Das waren die 7 besten Serien des Jahres 2025 - Solo Leveling hat es nicht auf die Liste geschafft

Der Schein von manchen Serien kann trügen. (© Taizan 5, Shueisha / Enishiya)

Das Jahr 2025 liegt hinter uns und somit hat auch eine neue Anime-Season begonnen. Das vergangene Jahr hat aber so einige Anime-Hits auf Lager und sogar die eine oder andere Überraschung für Fans parat gehabt.

Damit ihr noch einmal einen Rückblick auf die besten Anime-Serien des vergangenen Jahres werfen können, haben wir euch die sieben am besten von Zuschauer*innen bewerteten Animes 2025 (Stand: 16.01.2026) auf MyAnimeList (MAL) herausgesucht.

Die 7 besten Animes mit dem höchsten User-Score auf MAL

Die Tagebücher der Apothekerin (Season 2)

1:49 Neuer Trailer zu Tagebücher der Apothekerin Staffel 2 zeigt neue Charaktere und Fälle für Maomao

Score: 8,91

8,91 Streamingdienst(e): Crunchyroll und Netflix, wobei es auf Netflix nur die erste Staffel gibt

Crunchyroll und Netflix, wobei es auf Netflix nur die erste Staffel gibt Synchro: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln und deutscher Synchro

Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln und deutscher Synchro Genre: Mystery, Drama

Worum geht’s? In "Die Tagebücher der Apothekerin" wird die 17-jährige Maomao gleich zu Beginn von Schurken entführt und an den Jadepalast als Dienstmädchen verkauft. Um sich von ihren Entführer*innen freizukaufen, arbeitet Maomao im Palast und wird dabei in allerlei Intrigen und sogar Mordanschläge verwickelt.

Durch ihre akademischen Fähigkeiten und ihr großes Wissen über Giftpflanzen wird sie zu einer essentiellen Assistenten des Eunuchen Jinshi und steigt sogar zur Zofe einer hochrangigen Gemahlin des Herrschers auf.

Takopi's Original Sin

Triggerwarnung: Die extremen Inhalte in "Takopi's Original Sin" erfordern eine deutliche Warnung. In den ersten beiden Folgen werden Mobbing, Kindesmissbrauch, häusliche Gewalt und Suizid thematiusiert und auch gezeigt.

1:10 Dieser düstere Hit-Anime sieht auf den ersten Blick süß aus, bringt aber verstörende Themen mit

Score: 8,77

8,77 Streamingdienst(e): Crunchyroll

Crunchyroll Synchro: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln

Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln Genre: Horror, Sci-Fi, Drama

Worum geht’s? In Takopi’s Original Sin stehen das namensgebende Alien Takopi und die Grundschülerin Shizuka im Mittelpunkt der Geschichte. Takopi landet auf der Erde, um dort Glück und Freude zu verbreiten.

Dabei trifft Takopi auf die traurige Shizuka, die in der Schule heftig von ihrer Mitschülerin Marina gemobbt wird. Auch Shizukas Eltern haben sie im Stich gelassen und sie lebt alleine mit ihrem Hund zusammen.

Obwohl Takopi die Gefühle der Menschen nicht nachvollziehen und somit auch Shizukas Schmerz nicht verstehen kann, versucht es sie mit seinen magischen Hilfsmitteln glücklich zu machen.

Ohne es zu wissen, verhilft Takopi Shizuka mit einem dieser Gadgets zum Selbstmord. Es reist nach dem tragischen Ereignis in der Zeit zurück, um Shizukas Tod zu verhindern und löst dabei eine weitere Kette an Ereignissen aus, die Shizukas Situation noch weiter verschlimmern.

My Hero Academia (Season 8 / Final Season)

2:01 My Hero Academia Season 8: Finale Staffel zeigt, wie der Kampf zwischen Helden und Schurken endet

Score: 8,75

8,75 Streamingdienst(e): Crunchyroll

Crunchyroll Synchro: Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln und deutscher Synchro

Japanischer Originalton mit deutschen Untertiteln und deutscher Synchro Genre: Action, Sci-Fi, Superhelden

Worum geht’s? In My Hero Academia wird nahezu jeder Mensch mit Superkräften geboren. Die meisten von ihnen entscheiden sich, ein bescheidenes Leben zu führen und die Superkräfte nur im Alltag zu nutzen. Andere hingegen wählen den Weg des Helden oder des Schurken.

Midoriya Izuku ist einer dieser zahlreichen jungen Schüler*innen, die Helden werden möchten. Leider wurde er ohne jegliche Superkräfte geboren und somit als "Normalo" abgestempelt.

Obwohl er also keine besonderen Kräfte hat, möchte er trotzdem an der Helden-Oberschule U.A. bewerben und dort eine Helden-Ausbildung absolvieren. Glücklicherweise läuft er eines Tages seinem Idol All Might nicht nur über den Weg, sondern erbt auch dessen Superkräfte – mit starken Nebeneffekten, da sein Körper die mächtigen Kräfte nicht gewohnt ist.

Allerdings kann er durch seine neuen Superkräfte in die Oberschule eintreten und seinen Traum, Superheld zu werden, verfolgen.

Zwei chinesische Animes haben es noch vor Solo Leveling auf die Liste geschafft

1:27 Neuer chinesischer Anime kombiniert coole 3D-Animationen mit 2D-Zeichnungen und erscheint schon 2025

Auf den restlichen Plätzen befinden sich:

Platz 4 ( 8,74 ): Kingdom (Staffel 6)

8,74 Kingdom (Staffel 6) Platz 5 ( 8,71 ): To Be Hero X

8,71 To Be Hero X Platz 6 ( 8,68 ): Uma Musume: Cinderella Gray

8,68 Uma Musume: Cinderella Gray Platz 7 (8,62): Lord of Mysteries

Wichtig: Bei den beiden "Animes" To Be Hero X und Lord of Mysteries handelt es sich eigentlich um Donghuas – also animierte Serien, die in China produziert wurden. Während Lord of Mysteries auf einer Romanvorlage basiert, ist To Be Hero X ein eigenständiger Anime ohne Vorlage.

Solo Leveling steht bei MAL mit einem Score von 8,59 auf Platz 9 der am besten bewerteten Anime-Serien 2025 und hat in der Gunst der Zuschauer*innen nur ganz knapp gegen Lord of Mysteries "verloren".

Habt ihr einen der aufgelisteten Animes angeschaut und wie sieht eure persönliche Best-of-Liste von 2025 aus?