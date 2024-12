PC-Spielerin kauft neuen RAM-Riegel, der sich als kaputt rausstellt - als der Händler Ersatz liefert, steckt einfach doppelt so viel Speicher drin

Das hier sind die neuen RAM-Riegel (Bild: reddit.com/user/amnesia_alice/).

Eigentlich wäre es ein Grund, sich zu ärgern, und das war es wohl zunächst auch. Was lange währt, wird aber endlich gut und in diesem Fall sogar doppelt so gut. Eine Reddit-Nutzerin hat sich neuen Arbeitsspeicher bestellt, der allerdings nicht richtig funktioniert hat.



Einer der Riegel hat immer wieder für Bluescreen-Abstürze gesorgt. Der Laden hat daraufhin Ersatz geschickt. Aber nicht einfach nur das, was fehlerhaft war in neu, sondern gleich die doppelte Menge – und zwar mit voller Absicht, wie es aussieht.

Händler macht sich extrem beliebt bei Käuferin, indem sie ihr einfach die doppelte Menge Arbeitsspeicher als Ersatz schicken

Darum geht's: Wollt ihr einen PC zusammenbasteln oder aufwerten, müsst ihr in der Regel auch frischen Arbeitsspeicher benutzen und die RAM-Riegel in euer System einbauen. Den allermeisten dürften dabei 16 oder 32 GB ausreichen, aber weil das Ganze nicht allzu teuer ist, langen viele auch gleich mit 64 GB hin.

RAM-Riegel leider kaputt: Reddit-Nutzerin amnesia_alice hatte dann allerdings erst einmal Pech, weil ein Arbeitsspeicher-Teil nicht funktionieren wollte. Sie habe immerzu Fehlermeldungen erhalten, die erst nach dem Einbau aufgetaucht sind. Offensichtlich war ein bestimmter RAM-Riegel also kaputt.

Glück im Unglück mit dem Ersatz: Der Händler hat offenbar anstandslos für Ersatz gesorgt und sich darum gekümmert, dass die Person nicht ohne ihren RAM-Riegel dasteht. Aber überraschenderweise kamen dann nicht einfach nur 32 GB mit der Post, sondern gleich ein Kit mit 64 GB, also die doppelte Menge an Arbeitsspeicher.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Daraufhin habe sie dann nachgefragt, ob das so geplant war und alles seine Richtigkeit habe und es stellte sich heraus, dass diese Herangehensweise des Händlers wohl sogar genau so beabsichtigt worden war.

Die Urheberin des Posts berichtet, dass ihr geantwortet worden sei, dass der zweite RAM-Riegel aufs Haus gehe. Der Händler habe die andere Variante nicht mehr auf Lager gehabt und die Käuferin habe jetzt sowieso schon einen Monat lang warten müssen.

22:29 Neue Spiele im Dezember - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Das kommt natürlich nicht nur bei der Reddit-Userin gut an, sondern auch bei allen anderen, die den Post gesehen haben. So geht Kundenservice und dementsprechend bitten auch viele andere Leute darum, dass amnesia_alice doch bitte verraten solle, bei welchem Händler sie diese guten Erfahrungen gemacht habe. Es handelt sich um einen Laden namens Dustin, den es in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen zu geben scheint.

Ist euch schon einmal etwas Ähnliches passiert, hattet ihr auch schon mal so viel Glück? Was war das Coolste, was ihr auf so eine oder so ähnliche Art ergattert habt?