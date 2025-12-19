Baldur's Gate 3-Fan ist sich sicher: Im Epilog versteckt sich ein Divinity-Teaser und niemand hat es bemerkt

Larian teast seine kommenden Projekte gerne mal im jeweils aktuellen Spiel an. Kein Wunder also, dass Fans BG3 nach Hinweisen auf Divinity durchwühlen.

Eleen Reinke
19.12.2025 | 07:28 Uhr

Versteckt sich in BG3 schon ein Hinweis auf Divinity? Versteckt sich in BG3 schon ein Hinweis auf Divinity?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Entwickler in ihrem aktuellen Spiel klammheimlich schon das nächste Projekt anteasen. Häufig verstehen wir diese Teaser aber erst, wenn der nächste Titel angekündigt wird oder erscheint. Auch Baldur's Gate 3-Entwickler Larian Studios ist bekannt dafür, gerne schon ein paar Hinweise in seinen Spielen zu verstecken.

Ein Fan glaubt jetzt, einen Hinweis auf das frisch angekündigte Divinity in BG3 entdeckt zu haben. Es gibt aber auch ein anderes mögliches Projekt, um das es hier gehen könnte.

Könnte das ein Hinweis auf Divinity sein?

Konkret geht es um den Epilog von Baldur's Gate 3, den Larian einige Monate nach dem ursprünglichen Release ins Spiel gebracht hat. Hier findet nicht nur ein Wiedersehen mit allen Companions statt, wir können auch ein auffälliges Schreiben auf dem Schreibtisch von Withers, bzw. Lazarus, entdecken.

Video starten 3:22 Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

Auffällig ist das vor allem deshalb, weil sich hier nicht wirklich entziffern lässt, worum es eigentlich geht. Der Brief, der an eine unbekannte Entität adressiert ist, ist für unseren Charakter nicht lesbar. Stattdessen heißt es einfach:

"Du kannst nur den Eindruck einer dunklen Sonne in einem weißen Himmel bekommen, sowie ein Angebot. Oder vielleicht eine Warnung?"

Ein BG3-Fan hat das RPG nach der kürzlichen Ankündigung von Divinity nach Hinweisen auf das neue Spiel durchforstet und ist genau bei diesem Satz stutzig geworden. Laut Redditor Annepackrat klingt das nach einem Hinweis auf den neuen Trailer.

"Ich hab BG3 nach Hinweisen auf das nächste Spiel durchsucht (da wir uns ziemlich sicher waren, dass es ein Divinity-Spiel wird) und es hat uns allen am offensichtlichsten Ort überhaupt ins Gesicht gestarrt! [...] Touché Larian, touché!"

Hier sehen wir nämlich kurz am Himmel etwas, was durchaus wie eine dunkle Sonne (beziehungsweise eine Sonnenfinsternis) aussieht. Der weiße Himmel fehlt allerdings. Im Trailer oben könnt ihr das ab Minute 1:56 sehen, hier gibt es aber auch noch einmal den Screenshot:

Am oberen Rand sehrt ihr die Konstellation. Dabei könnte es sich um Planeten, aber möglicherweise auch einfach um ein Zeichen handeln. Am oberen Rand sehrt ihr die Konstellation. Dabei könnte es sich um Planeten, aber möglicherweise auch einfach um ein Zeichen handeln.

Annepackrat weist aber auch darauf hin, das viele Fans die Zeilen des Briefes bislang für einen Hinweis auf ein Dungeons & Dragons-Setting namens Dark Sun und den Gott Cyric (der unter anderem den Titel The Dark Sun trägt) hielten.

Schließlich wissen wir, dass Larian tatsächlich angefangen hatte, an einem BG3-DLC und letztlich sogar an Baldur's Gate 4 zu arbeiten, ehe das Studio das Projekt fallen ließ. Gut möglich also, dass die Dunkle Sonne im Brief von Lazarus tatsächlich ein Hinweis sein sollte – nur eben auf ein Spiel, dessen Entwicklung später eingestellt wurde. Als der Epilog erschien, konnte Larian das schließlich noch nicht ahnen.

Baldur's Gate 3-Fans müssen jetzt stark sein: Larian will mit Divinity kein Baldur's Gate 4, sondern etwas anderes machen
von David Molke
"Verdammt noch mal, wir wollen niemanden ersetzen" - CEO vom Baldur's Gate 3-Macher reagiert auf Vorwürfe aufgrund von KI-Nutzung bei Divinity
von Stephan Zielke
Divinity: Beim Kampfsystem halten die Baldur's Gate 3-Macher an ihren Stärken fest und das macht nicht alle Fans glücklich
von Kevin Itzinger

Tatsächlich gibt es in BG3 einen ziemlich eindeutigen Hinweis auf die Divinity-Reihe, genauer Original Sin 2. Wir können im Magierturm in Akt 3 nämlich einen Brief von Lenore De Hurst finden, in dem sie von ihrem Treffen mit einem Zauberer mit ihr komplett fremder Magie spricht. Sein Name soll ähnlich wie "Tuqueen" geklungen haben – höchstwahrscheinlich der NPC Tarquin aus DOS 2.

Vermutlich handelt es sich hier aber viel eher um ein Easter Egg auf Larians letztes Spiel vor BG3 als um einen tatsächlichen Teaser.

Was denkt ihr, könnte der Brief im Epilog ein Hinweis auf Divinity sein oder wirkt die D&D-Theorie für euch wahrscheinlicher? Oder glaubt ihr, dass das überhaupt kein Teaser ist?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 59 Minuten

Baldur's Gate 3-Fan ist sich sicher: Im Epilog versteckt sich ein Divinity-Teaser und niemand hat es bemerkt

vor 21 Stunden

Baldur's Gate 3-Fans müssen jetzt stark sein: Larian will mit Divinity kein Baldur's Gate 4, sondern etwas anderes machen

vor einer Woche

Neues Larian-Rollenspiel auf den Game Awards: Rätsel um mysteriöse Statue ist wohl gelöst

vor einer Woche

Baldur's Gate 3-Schauspieler hat eine einfache Antwort darauf, warum das RPG so erfolgreich ist: "Stellt Spieler über euren Profit"

vor einer Woche

Baldur’s Gate 3: Deutsche Künstlerin schlüpft in die Rolle von Dame Aylin und haut uns damit komplett aus den Socken "Gibt es ein Cosplay aus BG3, das du nicht rockst?"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Baldurs Gate 3-Fan ist sich sicher: Im Epilog versteckt sich ein Divinity-Teaser und niemand hat es bemerkt

vor 55 Minuten

Baldur's Gate 3-Fan ist sich sicher: Im Epilog versteckt sich ein Divinity-Teaser und niemand hat es bemerkt
KI sorgt für RAM-Krise und die führt womöglich dazu, dass neue Laptops bald wieder nur 8GB Arbeitsspeicher haben

vor einer Stunde

KI sorgt für RAM-Krise und die führt womöglich dazu, dass neue Laptops bald wieder nur 8GB Arbeitsspeicher haben
Nächstes Remake bahnt sich an: Einer der größten Anime der 2000er soll bald neu aufgelegt werden, den ihr vielleicht nicht mehr auf dem Schirm habt

vor einer Stunde

Nächstes Remake bahnt sich an: Einer der größten Anime der 2000er soll bald neu aufgelegt werden, den ihr vielleicht nicht mehr auf dem Schirm habt
Fallout enthüllt, dass der Mr. House aus Season 1 ein Fake war - und warum er trotzdem in Staffel 2 auftritt

vor einer Stunde

Fallout enthüllt, dass der Mr. House aus Season 1 ein Fake war - und warum er trotzdem in Staffel 2 auftritt
mehr anzeigen