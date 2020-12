Neue Kena: Bridge of Spirits-Bilder steigern Vorfreude auf Release 2021

Wartet ihr auch auf das wunderschöne und atmosphärische Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits? Im März 2021 ist der Release für PS4, PS5 und PC geplant. Nun könnt ihr euch einige neue, schöne Screenshots ansehen, die Lust darauf machen, selbst diese wundersame Welt zu erkunden.

Wunderschöne neue Bilder: Auf den Bildern sehen wir Kena und ihre knuffigen Begleiter, die Rot. Diese kann das mutige Mädchen mit ihrem Stab kommandieren, um verschiedene Befehle auszuführen. Das ist für die Rätsel im Spiel wichtig. Außerdem bekommen wir einen Gegner zu Gesicht. Ein knorriges Baumwesen, das ein hölzernes Schwert schwingt.

Auf einem weiteren Bild sehen wir die fantastische Beleuchtung, die einen großen Teil der Atmosphäre des Action-Adventures ausmacht. Und schließlich zeigen uns die Entwickler noch eine fantastische Landschaft, in welcher die Natur eine Ruine zurückerobert.

Solche Orte werdet ihr im Spiel immer wieder besuchen. Sie zeugen von einer einstigen Zivilisation, die es offenbar schon lange nicht mehr gibt. Ebenso sehen wir Kena in einer Höhle vor einem Wasserfall stehen. Auch in diesem Bild erzeugt die Beleuchtung eine sehr stimmige Atmosphäre.

Was erwartet uns mit Kena: Bridge of Spirits?

Ein mutiges Mädchen in einer fremden Welt: In der Rolle von Kena findet ihr euch in einer wundersamen Welt wieder, die aber vor Hunderten von Jahren von einer schrecklichen Katastrophe heimgesucht wurde. Die Toten des Landes befinden sich in einer Art Zwischenwelt und Kena muss diesen verlorenen Seelen als Geistführerin helfen.

Ihr erkundet diese Welt und trefft auf die Rot, knuddelige, schwarze Wesen, welche Kena mit ihrem Stab kommandieren kann. Gemeinsam lösen sie Rätsel und bekämpfen Feinde, um die Welt wiederherzustellen.

Wartet ihr schon auf Kena: Bridge of Spirits? Wie gefallen euch die neuen Bilder?