Fall ihr dieses Wochenende noch nach neuem Spielefutter sucht, dann werdet ihr vielleicht mit diesem aktuellen Angebot im PS Store fündig: Das gefeierte Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits gibt's gerade mit einem Rabatt von 35 Prozent.

Folgende Rabatte bekommt ihr gerade auf Kena: Bridge of Spirits im PS Store:

Kena: Bridge of Spirits (PS4 und PS5) - 25,99 Euro statt 39,99 Euro

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe (PS4 und PS5) - 32,49 Euro statt 49,99 Euro

Was steckt in der Digital Deluxe-Edition? Die etwas teurere Version enthält neben dem Hauptspiel für PS4 und PS5 folgendes:

Kena Digital Soundtrack

Kena Digital Deluxe Staff

Golden Rot Skin

Wie lange ist das Angebot aktiv? Bis zum 24. März 2022.

Riesiger Sale: Weitere aktuelle Angebote im PS Store findet ihr hier.

Wunderschön und richtig gut - Das steckt hinter Kena: Bridge of Spirits

In unserem Testvideo erklären wir euch, warum wir so begeistert von Kena sind:

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 87

Das ist das Besondere: Mit Kena: Bridge of Spirits erwartet euch ein märchenhaftes Abenteuer, das uns im GamePro-Test so verzaubert hat, das wir eine starke Wertung von 87 Punkten gezückt haben. Dabei konnten uns nicht nur die wunderschöne, an Pixar-Filme erinnernde Optik überzeugen, sondern auch die tiefgründige Geschichte und das überraschend fordernde Kampfsystem.

So spielt es sich: Im Action-Adventure spielt ihr das junge Mädchen Kena, die eine besondere Beziehung zu Geistern hat. Die niedlichen Wesen namens Rott sind kleine, schwarze Fellknäuel, die ihr wie bei Pikmin für Rätsel indirekt steuert. In den Kämpfen nutzt ihr zudem nicht nur besondere Geisterfähigkeiten sondern auch einen Stab für Nahkampfangriffe.

Mehr Infos zum PS4- und PS5-Hit findet ihr in unserem GamePro-Test zu Kena: Bridge of Spirits.

Schnappt ihr euch Kena: Bridge of Spirits?