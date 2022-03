Der PlayStation Store hat heute einen neuen PSN Sale mit zahlreichen großen Indie-Hits und auch vielen kleinen Geheimtipps für PS4 & PS5 gestartet. Insgesamt gibt es 1.573 Angebote, die noch bis 1 Uhr morgens am 24. März laufen. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights kurz vor. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Kena: Bridge of Spirits

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Das PlayStation-exklusive Kena: Bridge of Spirits fällt schon auf den ersten Blick durch seinen wunderschönen, niedlichen Look auf, der an Animatiosfilme von Disney oder Pixar erinnert. Das liegt daran, dass das Studio Ember Lab tatsächlich zuvor an Animationsfilmen gearbeitet hat. Die Story des Action-Adventures is trotzdem recht ernst: Kenas Aufgabe ist es, den Seelen der Toten zur Ruhe zu verhelfen, wobei sie von putzigen kleinen Wesen namens Rott unterstützt wird. Das Gameplay besteht aus einer bewährten Mischung aus Kämpfen, Rätseln und Erkundung. Während die Rätsel eher simpel sind, können zumindest die Bosskämpfe anspruchsvoll werden. Beim Kauf bekommt ihr sowohl die PS4- als auch die PS5-Version.

Hunt: Showdown

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Der aus Deutschland stammende Multiplayer-Shooter Hunt: Showdown verknüpft Battle Royale mit PvE und Horror-Elementen. Unter anderem in den Sümpfen Louisianas suchen wir im Team nach gefährlichen Monstern und müssen auf unserem Weg erst mal gegen kleinere Gegner bestehen, bevor wir uns dem Boss stellen. Haben wird diesen erledigt, müssen wir noch mit der Beute entkommen, was gar nicht so einfach ist, da es auch noch andere Teams gibt, die ebenfalls auf Beutejagd sind und uns unseren wohlverdienten Lohn abjagen wollen. Dieses Wechselspiel von Jagd und Flucht macht Hunt: Showdown so spannend und ist vermutlich ein Grund dafür, weshalb die Spielerzahlen seit Jahren konstant auf recht hohem Niveau bleiben.

Subnautica: Below Zero

GamePro-Wertung: 87 Punkte

In der Standalone-Erweiterung Subnautica: Below Zero kehren wir auf den aus dem ursprünglichen Subnautica bekannten Planeten 4546B zurück, diesmal aber in andere, eisige Regionen. Nach wie vor müssen wir Ressourcen sammeln, um zu überleben und unsere Unterwasserbasis aufzubauen, wobei wir diesmal auch auf unsere Körpertemperatur achten müssen. Von großer Bedeutung ist auch wieder die Erkundung unserer Umgebung, in der wir nicht nur auf ebenso eindrucksvolle wie gefährliche Kreaturen stoßen, sondern auch auf mysteriöse Bauwerke, deren Geheimnisse wir im Lauf der rund 20 Stunden langen Story lüften müssen. Falls ihr ein PS-Plus-Abo habt, bekommt ihr übrigens zusätzlichen Rabatt.

Streets of Rage 4

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Mehr als 25 Jahre nach dem dritten Teil wurde die berühmte Prügelspielreihe von Sega endlich fortgesetzt. Der neue Teil bleibt trotz des etwas bunteren Looks den Vorgängern im Grunde treu: Nach wie vor kämpfen wir uns mit bloßen Fäusten durch die von Kriminellen bevölkerten Straßen einer Großstadt, um am Ende den Serienbösewicht Mister X zu erledigen. Dabei kommen wir zu Beginn noch leicht voran, aber schon bald werden die Gegner härter, sodass wir nur noch dann eine Chance haben, wenn wir die zahlreichen Kombos und Spezialattacken gut beherrschen. Wir müssen uns der Herausforderung allerdings nicht allein stellen, sondern können im Koop mit bis zu drei Mitspieler*innen antreten.

Elex

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Das Open-World-Rollenspiel Elex bekommt ihr jetzt schon für 8,99 Euro. Eine gute Gelegenheit, den ersten Teil noch nachzuholen, bevor man sich an den letzte Woche erschienenen Nachfolger wagt. Elex vermischt Fantasy mit Science Fiction und spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der es Magie und Schwertkampf ebenso gibt wie Laserwaffen und Jetpacks. Wie üblich bei Spielen von Piranha Bytes (Gothic, Risen) ist die Produktionsqualität nicht die allerhöchste, aber dafür hat die Spielwelt ihren ganz eigenen, rauen Charme. Dieser kommt unter anderem dadurch zustande, dass wir uns unsere eigenen Strategien überlegen müssen, um gegen die vielen Gefahren zu bestehen und nicht ständig ins Gras zu beißen.

Overcooked! 2

GamePro-Wertung: 83 Punkte

In dem Koop-Spiel Overcooked! 2 kümmert ihr euch gemeinsam mit Freunden um die Küche eines Restaurants, und zwar entweder lokal oder im Online-Multiplayer. Dabei müsst ihr die Aufgaben, vom Fleischbraten übers Gemüseschneiden bis hin zum Tellerwaschen, klug verteilen und gut zusammenarbeiten, um eure ungeduldige Kundschaft zufriedenzustellen und den Highscore zu knacken. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es ein paar Änderungen. So könnt ihr euch jetzt Zutaten quer durch den Raum zuwerfen, um Zeit zu sparen. Neu sind auch die sich dynamisch verändernden Levels. Beispielsweise kochen wir auf zwei im Fluss treibenden Flößen, die ihre Position zueinander ständig verändern.

Hollow Knight: Voidheart Edition

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Hollow Knight ist ein in einem düsteren und trotzdem niedlichen Grafikstil gehaltener 2D-Action-Platformer. Wir spielen einen mit einem Nagel bewaffneten Käfer, der ein untergegangenes Insektenkönigreich erkundet. Dabei stoßen wir auf zahlreiche Gefahren und bizarre Kreaturen, die uns in teils sehr fordernde Bosskämpfe verwickeln. Das motivierende, einem Dark Souls ähnliche Fortschrittssystem sorgt jedoch dafür, dass wir den Nagel nicht vorschnell ins Korn werfen. Das Leveldesign folgt der bekannten Metroidvania-Formel. Wir können uns also im Prinzip frei in der Welt bewegen, kommen aber an bestimmten Stellen erst mit den richtigen Fähigkeiten oder Gegenständen weiter.

OlliOlli World

Mit OlliOlli World ist nach dem aus 2015 stammenden OlliOlli 2 im Februar 2022 endlich ein dritter Teil der erfolgreichen Skateboardspiel-Reihe erschienen. Die Pixeloptik des Originals ist inzwischen deutlich aufwändigerer 3D-Grafik im bunten Pastell-Look gewichen, die Levels sind aber weiterhin traditionell zweidimensional. Das Spielprinzip wird ebenfalls beibehalten: Auf unserem Weg vom Start zum Ziel setzten wir möglichst viele Tricks und Combos ein, um den Highscore zu knacken. Die abgedrehte Story dreht sich um das von Göttern erschaffene Skateboard-Paradies Radlandia, in der Skateboard-Magier die Ordnung aufrechterhalten. In den Rang eines solchen Magiers wollen wir durch unsere Künste aufsteigen.

Superliminal

Superliminal ist ein Rätselspiel aus der Egoperspektive, das an Vorbilder wie Portal, Antichamber oder The Witness erinnert. Zu etwas Besonderem wird es durch sein Spiel mit optischen Täuschungen und die clevere, einzigartige Spielmechanik, die es uns erlaubt, Gegenstände zu verändern und größer oder kleiner zu machen, je nachdem, aus welchem Winkel und aus welcher Entfernung wir sie betrachten. So kann sogar ein begehbares Gebäude auf die Größe eines Puppenhauses geschrumpft werden oder umgekehrt. Motivierend ist zudem die mysteriöse, surreale Geschichte rund um einen Traum, in dem wir festzustecken scheinen, und den geheimnisvollen Dr. Pierce, der dabei offenbar seine Finger im Spiel hat.

Dead Cells

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Dead Cells ist ein 2D-Action-Platformer mit Roguelike-Mechanik. Nach dem Tod muss man also wieder von vorn anfangen, macht aber durch das Freischalten von neuen Waffen und Fähigkeiten trotzdem beständig Fortschritte. Die Struktur der Levels ist zudem bis zu einem gewissen Grad zufallsgeneriert, sodass sich jeder Durchlauf anders anfühlt. Die größte Stärke von Dead Cells sind die Kämpfe. Es gibt viele verschiedene Waffentypen, die sich völlig unterschiedlich spielen und dadurch verschiedene Vorgehensweisen ermöglichen. Für spielerische Vielfalt sorgen aber auch die zahlreichen Gegnertypen mit ihren individuellen Angriffsmustern, auf die wir uns immer wieder neu einstellen müssen.