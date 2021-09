Kena: Bridge of Spirits - Alle 100 Rott und wo ihr sie findet

Auf eurer Reise in Kena: Bridge of Spirits lernt ihr die kleinen Wesen namens Rott kennen. Mit ihrer Hilfe kann Kena nicht nur kämpfen, sondern auch Stück für Stück den Wald heilen. 100 dieser putzigen Gesellen verstecken sich unter Steinen, auf Feldern, in Krügen oder hinter kleineren Aufgaben.

Mit unseren Karten findet ihr sie alle!

Ruinen

Im Anfangsgebiet des Spiels findet ihr insgesamt 8 Rott. Die könnt ihr auch nicht verpassen, da ihr sie braucht, um weiter zu kommen.

Taros Baum

Das Gebiet ist recht groß. Dennoch verstecken sich nur 7 Rott zwischen den Felsen und Bäumen. Nicht alle lassen sich bei eurem ersten Versuch finden, da ihr das Bogen-Upgrade von Rusu benötigt.

Nutzt die Träne und räumt mit den Rott die Blätterhaufen hier weg. Befreit die Höhle von der Verderbnis. Dann nutzt an den Steinen euren Impuls. Der Rott versteckt sich hier unter einem Stück Holz nahe einiger lila Pilze. Sucht nahe einer Laterne nach einem kleinen Felsen. Dreht euch um und lauft zu der Felskante. Der Rot ist wieder an einem Felsen. Für diesen Rott braucht ihr den Bogen. Ihr müsst euch mit dessen Hilfe zu einer Blume in der Nähe hochziehen. Über einige Plattformen erreicht ihr den Rott an der markierten Stelle. Dort wo der Baum über den Fluss ragt, gibt es einen kleinen Wasserfall. Der Rott sitzt davor.

Rusu-Berg

Auch wenn 13 Rott auf der Sammelliste stehen, so müsst ihr insgesamt nur 10 Rott finden. Die letzten drei erhaltet ihr vom Areal-Boss an Rusus-Hütte automatisch.

Der Rott ist nicht wirklich versteckt. Er sitzt unter einem Felsen, nachdem ihr die Verderbnis hier besiegt habt. Bei der Rutschpartie hier müsst ihr ganz nach oben und von dort während des Rutschens auf einen Abhang auf der rechten Seite springen. Nutzt den Impuls dann an den Steinen. Vom Schnellreisepunkt könnt ihr eine Kante hinunter klettern. Dort ist auch der Rott. Folgt während des Kletterns nicht dem Hauptpfad. Haltet euch Richtung Norden. Der Rott ist kurz vor dem Gebiet mit der eingestürzten Brücke. Haltet Ausschau nach einer lila Vase und feuert mit dem Bogen darauf. In einer Schublade in Rusus Haus Der Rott tarnt sich als Blume und läuft durch die Gegend. Fangt ihn und ihr erhaltet auch seinen Hut. Schießt über dem Wasserrad auf die Träne und bewässert mit den Rott das Feld. Im Feld versteckt sich dann ein Rott samt Hut. Zieht euch mit dem Bogen auf die kleine Insel. Schwimmt hier bis dem Wasserfall. Links davon ist der Rott unter einem Stein.

Vergessener Wald

Auch hier müsst ihr nicht die vollen 14 Rott finden, denn 6 werden euch innerhalb der Story automatisch gegeben. Es bleiben also nur noch 8 Rott.

Auf dem umgestürzten Baum könnt ihr eine Bogen-Herausforderung starten. Schließt ihr diese ab, dann erscheint der Rott. Der Rott ist am höchsten Punkt der Baumkronen. Arbeitet euch mit Hilfe der Blumen und Plattformen nach oben. Unter einem Stein direkt rechts nach dem großen Tor findet ihr den nächsten Rott. Räumt mit Hilfe der Träne das Laub hier weg. Achtet auf den lila Topf, der hier von einem Baum hängt. Feuert mit dem Bogen darauf und der Rott erscheint. Haltet nach einem Felsen im Wasser Ausschau. Wenn ihr die Verderbnis in dem Abschnitt bereinigt habt, könnt ihr mit den Rott einen Felsen verschieben, um in der Nähe des Schnellreisepunktes ein neues Areal zu erreichen. Nutzt eine Träne in der Nähe, damit ihr den Laubhaufen wegwirbeln könnt. In einer kleinen Höhle nahe des Wassers.

Lagerhaus

Hier gibt es nur 3 Rott, aber leider keine Karte. Daher müsst ihr euch vor allem an der Umgebung orientieren. Aber das Areal ist sehr übersichtlich.

Nachdem ihr die Bomben von Hana erhalten habt, jagt den Felsen links neben dem großen Ausgangsportal hoch. Nutzt euren Impuls und lockt das Kerlchen heraus. Sammelt den Rott aber unbedingt ein, bevor die Felsen wieder runter kommen. Neben dem Tor, durch das ihr das Lagerhaus betreten habt, könnt ihr einige Felsen sprengen. Klettert über diese nach oben, bis ihr eine Art Weinkeller erreicht. Die Truhe mit dem Rott erreicht ihr über einen Schuss auf eine Blume in der Nähe. Wenn ihr dem Weg vom letzten Rott weiter folgt, erreicht ihr irgendwann eine Steinsäule, mit der ihr das Tor öffnet. Nehmt stattdessen die Treppe in der Nähe und sprengt die Felsen weg. Dahinter ist eine Bogen-Herausforderung, für die ihr den letzten Rott bekommt.

Felder

Auf den Feldern werdet ihr eine Weile verbringen. Ganze 19 Rott gilt es hier zu finden, während ihr den Rest im Zuge der Geschichte erhaltet.

Während ihr die erste Verderbnis im Süden erledigen sollt, findet ihr den Rott hinter einem sprengbaren Felsen. In dem Raum am Ende der Wendeltreppe, in einer Ecke. Unter einem Stück Holz. Auf dem Dach des Gebäudes. Nach dem Reinigen der Verderbnis schaltet ihr hier eine Bogen-Herausforderung frei. Der Rott ist die Belohnung. Im Gebäude. Ihr erreicht den Rott von oben über einige Plattformen. Springt bei der rotierenden Plattform nicht direkt ab, sondern fahrt etwas weiter und greift nach der Plattform. In der oberen Etage der Scheune. Öffnet das Haus mithilfe der Träne und zieht euch Innen zur Blume hoch. Klettert bei dem Haus aufs Dach und springt rein. Der Rott ist in der verfluchten Truhe. Bewässert mit Hilfe der Träne das Feld. Der Rott versteckt sich unter dem Gemüse. Nachdem der Ochse den Felsen weggeräumt hat, könnt ihr eine Plattform mit einer Bogen-Herausforderung erreichen. Rutscht in die Höhle runter und schaut nach links. Wenn ihr aus der Höhle herauskommt, könnt ihr die andere Seite vom Loch erreichen, durch das ihr runter gerutscht seid. Dort ist ein weiterer Rott. Sprengt den Felsen mit einer Bombe weg. Besiegt den Magier und bewässert die Felder. Unter einem Kürbis ist der Rott samt Hut. Unter der Brücke in einer Truhe. Der Rott ist am höchsten Punkt des Hauses. Sprengt den Felsen in der Nähe des Tores.

Dorfherz

3 Rott müsst ihr finden und weitere 3 erhaltet ihr vom Endgegner. Auch hier gibt es keine Karte, aber wir haben die Fundorte zumindest grob markiert.

Wenn ihr das erste Mal schwimmen müsst, erreicht ihr einige Felsen, die ihr sprengen könnt. Macht das nicht, sondern klettert auf sie drauf. Feuert auf die Blume rechts und schießt in der Luft auf die zweite Blume. Das Timing muss hier genau stimmen. Auf der Plattform wartet der Rott. In einem Raum müsst ihr einige sprengbare Felsen hochklettern. Lauft am Ende der Kletterpartie nach links am Rand entlang. Reinigt den Raum mit den Feuerwellen und springt ins Wasser. Auf der linken Seite ist eine kleine Höhle mit zwei Truhen. In einem ist ein Rott, in der anderen ein Hut.

Dorf

Hier findet ihr die letzten 15 Rott. Den Rest erhaltet ihr wie immer von Bossen. Beachtet bitte, das ihr die passende Geisterpost für die Häuser braucht, um diese zu betreten. Diese sind gut in den einzelnen Arealen versteckt.

Gegenüber des Hutwagens. In einer Schublade im Haus. Zieht euch ein paar Kanten hoch zu einer Bogen-Herausforderung. Geht zum Krötenteich und feuert in der Reihenfolge auf die Kristalle, wie die Kröten quaken. Eine der Laternen an der Brücke ist pink. Nutzt den Impuls. Sprengt den Stein im Garten. An einer Seite hängt ein Eimer halb im Wasser. Darin ist der Rott. Oben in einer Truhe. Unter einem Stein nahe des Wassers. In dem Haus in einem Topf. Reinigt das Gebiet von Verderbnis. Der Rott ist nahe einiger weißer Laternen. Neben dem Haus unter einem Baumstamm, nachdem das Gebiet gereinigt wurde. Unter einer Schüssel nach der Reinigung des Hauses. Aktiviert den Schalter für eine Bogen-Herausforderung. Gewinnt drei Mal. In einer der drei verfluchten Truhen.

