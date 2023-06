Legendärer PlayStation-Shooter, der jetzt bei PS Plus ist, hat eine ziemlich einfache Platin-Trophäe

Killzone Liberation bekommt auch Trophäen!

Mit dem PS Plus Premium-Lineup des aktuellen Monats findet auch ein Ableger der legendären playstation-exklusiven Shooter-Reihe Killzone einen Weg in die Bibliothek des Service. Killzone: Liberation von Guerrilla Games, die unter anderem auch für Horizon Zero Dawn und Forbidden West verantwortlich zeichnen, ist jetzt verfügbar und bringt nun auch eine Handvoll Trophäen mit sich.

Wie Pushsquare schreibt, dürfte die Platin-Trophäe im Shooter vergleichsweise einfach und schnell zu ergattern sein. Die meisten PlayStation-Kelche sackt ihr im Laufe der Kampagne automatisch ein. Zusätzlich dazu müsst ihr lediglich etwas Zeit in Challenges investieren. Alle Trophäen haben wir euch weiter unten im Artikel aufgeführt (via exophase).

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra und Premium (Juni 2023) im Überblick:

Der untere Trailer zu Killzone: Liberation verschafft euch einen Eindruck vom Gameplay und zeigt, was euch mit dem Shooter erwartet:

1:51 Legendäre Shooter-Reihe kehrt nach 10 Jahren auf PS5 und PS4 zurück und ist direkt bei PS Plus drin

Killzone: Liberation - Alle Trophäen im Überblick

(Platin) - Liberator

Unlock all trophies in Killzone: Liberation.

(Bronze) - Regroup with Rico

Complete mission I.1 - Counter-Attack.

(Bronze) - Separated Again

Complete mission I.2 - Retreat.

(Bronze) - VIPs Rescued

Complete mission I.3 - Evacuation.

(Silber) - Dam Man

Complete mission I.4 - Sabotage.

(Silber) - Not One for Stealth

Complete mission II.1 - Approach.

(Silber) - Refined Failure

Complete mission II.2 - Diversion.

(Silber) - Door Buster

Complete mission II.3 - Assault.

(Silber) - Stolen Craft

Complete mission II.4 - Breakout.

(Silber) - Swamped

Complete mission III.1 - Reconnaissance.

(Silber) - VIPs Lost

Complete mission III.2 - Ambush.

(Silber) - Cobar's Ultimatum

Complete mission III.3 - Catastrophe.

(Silber) - Cobar's End

Complete mission III.4 - Pursuit.

(Silber) - Going against Orders

Complete mission IV.1 - Infiltration.

(Silber) - Saving Evelyn

Complete mission IV.2 - Revelation.

(Gold) - Metrac's End

Complete mission IV.3 - Confrontation.

(Gold) - Not All to Plan

Complete mission IV.4 - Liberation.

(Bronze) - Care for a Round of Fun?

Complete 4 Challenge Games with a bronze medal or better.

(Silber) - Show Off Your Skills

Complete 12 Challenge Games with a bronze medal or better.

(Gold) - It's All Fun and Games

Complete 24 Challenge Games with a bronze medal or better.

(Bronze) - Gold Standard

Earn 1 gold medal in a Challenge Game.

(Silber) - Gilded Leader

Earn 10 gold medals in Challenge Games.

(Bronze) - Prepared for Combat

Equip a weapon with three abilities.

(Bronze) - Pocket Change

Collect $1000 Vektan in a mission.

(Silber) - Military Bonus

Collect $44000 Vektan in missions.

(Bronze) - Overkill!

Defeat a Helghast soldier with a Missile Launcher.

(Bronze) - Sharpshooter

Defeat a Helghast soldier with an M3 Revolver.

(Silber) - Who Wants Pancakes?

Defeat a Helghast soldier by running them over.

(Silber) - That Personal Touch

Defeat a Helghast soldier with a melee attack.

(Bronze) - Not So Friendly

Defeat a Helghast soldier with a Spider Mine.

(Silber) - Anti-Tank Personnel

Destroy an enemy tank on foot.

(Silber) - Not Today Soldier

Revive an incapacitated Buddy.

(Silber) - Make Them Fly

Defeat 10 enemies with Frag Grenades.

(Silber) - Mobile Fortress

Defeat 50 enemies while you are in a vehicle.

(Silber) - One Man Army

Defeat 100 enemies on foot.

Was steckt hinter Killzone: Liberation?

Der Titel erschien ursprünglich 2006 für die PSP und kann dank PS Plus Premium nun auch auf PS4 und PS5 gezockt werden.

Die überarbeitete Version des Shooters kommt laut Beschreibung im PS Store mit optimiertem Rendering, Rewind, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Im Shooter ziehen wir in den Kampf gegen die fiesen Helghast-Aliens und müssen als Soldat deren General Armin Metrac bezwingen. Anders als die Killzone-Hauptreihe spielen wir Liberation nicht aus der Ego-Perspektive heraus, sondern aus einer Art Draufsicht bzw. Isoperspektive. Im GamePro-Test aus dem Jahr 2006 wusste der Shooter zu überzeugen und staubte 86 Punkte ab.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alles zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub mit allen wichtigen Infos zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

