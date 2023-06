PS Plus Extra/Premium-Spiele im Juni 2023 kommen heute: Schnappt euch 28 neue Bonus-Games!

Die PS Plus-Games für Extra/Premium im Juni 2023 kommen heute.

Heute regnet es neue Bonus-Spiele für alle unter euch, die PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert haben. Ganze 28 Titel werden heute Mittag zur Bibliothek der beiden teureren PS Plus-Abostufen hinzugefügt.



Wann werden die PS Plus-Spiele freigeschaltet? Sony schaltet neue Bonus-Spiele für PS Plus in der Regel zwischen 12 und 13 Uhr mittags im PlayStation Store frei. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Juni 2023-Titel in der PS Plus-Sektion des Stores findet.

Übrigens, nicht vergessen - ab heute bekommt ihr außerdem kostenlose PS Plus-Avatare und mehr. Haltet nach entsprechender Mail in eurem Postfach Ausschau:

Neu bei PS Plus Extra im Juni 2023

Eines der großen Highlights bei PS Plus Extra ist im Juni der Ubisoft-Shooter Far Cry 6, der euch in einer von Südamerika inspirierten Open World auf die Jagd nach einem Drogenboss schickt:

4:44 Far Cry 6 - Gameplay Deep Dive stellt uns die Neuerungen genauer vor

Neu bei PS Plus Premium im Juni 2023

In dieser Übersicht findet ihr übrigens alle Titel, die ihr im Juni 2023 bei PS Plus-Essential bekommt:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Juni 2023: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS5 und PS4 von Sebastian Zeitz

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alles zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub mit allen wichtigen Infos zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Auf welches Spiel oder welche Spiele bei PlayStation Plus Extra und Premium freut ihr euch in diesem Monat besonders und warum?