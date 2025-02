Kim Possible kehrt nach 20 Jahren endlich wieder zurück - Agentin zeigt sich in Disney-Crossover

Kim Possible hat vor über 20 Jahren Premiere gefeiert und immer noch einen festen Platz in unserem Herzen.

Die Zeichentrickserie Kim Possible war ihrer Zeit voraus und erfreut sich auch heute noch größter Beliebtheit. Fans warten nun schon seit bald 20 Jahren darauf, dass die Kultfigur zurückkehrt und ihre (eure?) Gebete wurden jetzt zumindest teilweise erhört: Kim Possible taucht in einer kurzen Folge des Disney-Crossovers Chibiverse auf. Das macht natürlich Hoffnung, dass da irgendwann noch mehr kommt.

Kim Possible kehrt endlich zurück, aber leider nur in einem Mini-Crossover – wir wollen mehr

Das ist Kim Possible: 2007 ging eine der coolsten, fortschrittlichsten, witzigsten und besten Cartoon-Serien des Disney-Channels zu Ende. Kim Possible genießt seither Kultstatus. Ihre Abenteuer waren stets ein Mix aus Cheerleader-Alltag und apokalyptischen Superschurken, die die Welt zerstören wollen.

Nicht umsonst haben wir Kim Possible sowohl bei den besten Cartoon-Serien der 2000er Jahre als auch bei den besten Super RTL-Cartoons aller Zeiten eingeordnet. Einen extrem lässigen Intro-Song gab es auch noch dazu:

0:59 Kim Possible - Das ikonische Intro der Disney-Serie

Autoplay

Was ist das für ein Comeback? In der neuesten Chibiverse-Folge feiert Kim Possible endlich ihr Comeback auf den TV-Bildschirmen dieser Welt. Wir haben fast 20 Jahre darauf gewartet und können der Superheldin und Geheimagentin jetzt endlich dabei zusehen, wie sie sich mit einem neuen Oberfiesling und verrückten Wissenschaftler auseinandersetzt.

Sie bekommt es hier nämlich mit Dr. Heinz Doofenshmirtz aus Phineas und Ferb zu tun. Der lädt zu einer Art Charlie-und-die-Schokoladenfabrik-Führung durch sein mehr oder weniger geheimes Laboratorium ein und hat die eine oder andere Überraschung parat. Aber eines der Kinder, die goldene Tickets bekommen haben, ist Kim Possible.

Hier könnt ihr euch die kurze Folge selbst ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Coole daran ist unter anderem, dass auch die Original-Sprecherin von Kim Possible für diese Rolle und ihren kurzen Auftritt zurückgekehrt ist.

Das ist das Chibiverse: Es handelt sich dabei um ein Crossover-Projekt von Disney, bei dem regelmäßig unterschiedlichste Charaktere aus den verschiedenen Disney-Serien aufeinandertreffen. Die Serie läuft aktuell schon in ihrer dritten Staffel und fokussiert sich in der Regel auf kürzere, kleinere Geschichten. Mittlerweile kommen aber auch etwas längere Episoden und Storys sowie Charaktere aus vielen älteren Disney-Projekten vor.

Kommt bald ein echtes Kim Possible-Revival? Schön wäre es natürlich und wir geben die Hoffnung nicht auf. Immerhin ist es bereits eine Weile her, dass versucht wurde, das Franchise mit der Live Action-Verfilmung wiederzubeleben.

Dass Kim Possible jetzt hier auftaucht, könnte ein Zeichen sein. Es gibt schon seit einiger Zeit Gerüchte und Insider-Behauptungen, dass Disney zumindest irgendetwas mit der alten Serie anstellen will. Ob das ein Reboot, eine Fortsetzung oder eine neue Live Action-Adaption bedeutet und wann es so weit sein könnte, steht aber noch nicht fest.

Wie findet ihr Chibiverse und was haltet ihr von diesem kleinen Kim Possible-Revival?