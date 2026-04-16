Kind hat Zahnschmerzen und Mutter will es mit Pokémon trösten – lässt sich von der Community beraten und verschenkt ein paar echte TCG-Schätze

Amtlicher Haul: Diese Pokémon-Sammelkarten schenkt die Mutter dem Kind (Bild: reddit.com/user/Illuminaughtyy13/).

Ein Hobby wie Pokémonkarten-Sammeln neu zu beginnen, kann ganz schön unübersichtlich werden. Aber zum Glück gibt es da eben auch schon eine umfangreiche Community, die obendrein sehr hilfsbereit ist. Diese Erfahrung haben zumindest eine Mutter und ihr Kind gemacht.

Kind legt dank freigiebiger Mutter richtig guten Pokémon TCG-Start hin

Das Kind geht aktuell noch zur Schule, ist aber auf jeden Fall großer Pokémon-Fan. An die Sammelkarten wurde sich aber bisher noch nicht rangewagt. Der ideale Zeitpunkt dafür war dann allerdings gekommen, als das Kind nach Anpassungen an der Zahnspange so Schmerzen hatte, dass es nicht zur Schule gehen wollte.

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Als großes Trostpflaster sind Mutter und Kind dann einfach Shoppen gegangen. Aber nicht Klamotten oder irgendetwas anderes, sondern ganz speziell Pokémonkarten. Als Einstieg ins Hobby wurden dann direkt einige bestimmte Packs gekauft und dann auch gemeinsam geöffnet.

Trotz anfänglicher Nervosität auf beiden Seiten war das wohl ein richtig cooler Moment für die beiden und hat jede Menge Spaß gemacht. Unter anderem sei das Ganze so gelungen, weil die Mutter vorher jede Menge hilfreiche Tipps bekommen hatte, welche Packs idealerweise für den Anfang gekauft werden sollten.

"Ich weiß nicht viel darüber, was gerade angesagt ist, aber seine Freude daran, jede Packung zu öffnen, wie sehr er selbst die Standard-Karten liebt und dass er mir Packs gegeben hat, um sie mit ihm zu öffnen, war einfach so ein glücklicher Mama-Moment für mich!"

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Im Vorfeld habe sich die Mutter regelrecht Sorgen gemacht, ihr Kind an dieses Hobby heranzuführen. Ihr seien so viele "verrückte Geschichten" zu Ohren gekommen, bei denen rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel Streitigkeiten ausgebrochen seien und sie habe auch selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber dieser Tag sei einfach ganz anders und rundherum positiv gewesen.

"Und all die Leute, die uns (hoffe ich) gute Tipps dazu gegeben haben, welche Packs wir kaufen sollen, danke! Er war so nervös, Packs zu kaufen, wenn erwachsene Sammler*innen dabei sind und war sehr darauf fokussiert, die Prismatic-Box zu kaufen, als ihm ein Typ gesagt hat, dass das das Evoli-Pack ist (sein Liebling!)."

Unter dem Beitrag gibt es neben jeder Menge Lob für die coole Aktion der Mutter dann gleich auch noch viel mehr hilfreiche Tipps aus der Pokémon TCG-Community. Die drehen sich zum Beispiel darum, dem Kind einen Ordner und die passenden Hüllen für seine Karten-Sammlung zuzulegen und in Zukunft vielleicht am besten gezielt nach einzelnen Karten zu suchen, statt Packs aufzureißen – um Geld zu sparen.

Was wären eure heißen Tipps für eine Person, die jetzt ganz frisch damit anfangen will, Pokémonkarten zu sammeln?