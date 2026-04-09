Temtem Pioneers: Die Pokémon-Alternative stellt im Enthüllungs-Trailer ihre Echtzeitkämpfe vor

Nachdem das erste Temtem 2022 im Full Release erschienen ist, wurde jetzt der Nachfolger angekündigt. In Temtem Pioneers verschlägt es uns in eine gefährliche Region, in der wir gemeinsam mit unseren Monstern Ressourcen sammeln und Unterschlüpfe bauen. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt und wir können dabei frei und nahtlos zwischen den Tierchen wechseln.

Der Titel erscheint erst mal nur für PC, eine Konsolenumsetzung wird diskutiert, aber ist derzeit noch unklar, beziehungsweise hängt vond er gerade gestarteten Kickstarter-Kampagne ab.