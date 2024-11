In Kingdom Come 2 muss Protagonist Henry Fähigkeiten wieder neu lernen - und diese clevere Story-Erklärung gibt es dafür

Kingdom Come: Deliverance 2 setzt uns Rollenspiel-technisch zurück auf den Anfang.

Kingdom Come: Deliverance-Fans, die mit Henry (oder in der deutschen Übersetzung: Heinrich) schon zu einer echten Killermaschine geworden sind, müssen jetzt ganz stark sein. Wir schlüpfen zwar auch im zweiten Teil wieder in die Rolle des Schmiede-Sohns, der sich zum Ritter gemausert hat, haben aber offenbar jede Menge Fähigkeiten verlernt.

Damit es auch in Kingdom Come: Deliverance 2 einen klassischen Rollenspiel-Fortschritt gibt und wir besser werden können, nutzen die Macher bei den Warhorse-Studios einen klassischen Trick.

So wird in Kingdom Come: Deliverance 2 erklärt, dass Henry vieles neu lernen muss

Darum geht's: Die Story des Sequels setzt ziemlich direkt am Erstling an und dreht sich weiterhin um Henry. Der sinnt immer noch auf Rache für den Mord an seinen Eltern und muss gemeinsam mit Sir Hans Capon eine diplomatische Mission absolvieren. Aber statt den Fortschritt aus Teil eins zu übernehmen, müssen wir vieles nochmal von der Pike auf lernen.

Achtung, es folgen Spoiler zum Anfang von Kingdom Come: Deliverance 2!

1:49 Kingdom Come 2: Neuer Trailer zeigt Gameplay und mehr von der Story - unter anderem Zoff am Pranger

Wie die polnische Seite GRY Online berichtet, setzen die Entwickler*innen bei den Warhorse-Studios auf einen klassischen Trick. Henry verliert zwar nicht seine kompletten Erinnerungen, aber es kommt nah ran. Bevor Kingdom Come 2 nämlich überhaupt so richtig losgehen kann, erfahren wir bereits, dass Henry schwer verletzt wurde.

In der Zwischensequenz, die wir wie gewohnt vor allem aus Henrys Perspektive erleben, wird der Held blutüberströmt zu einem Heiler gebracht. Zwischenzeitlich verliert Henry immer wieder das Bewusstsein und erlebt im fieberhaften Wahn und Delirium noch einmal, was im ersten Kingdom Come-Spiel passiert ist.

Fest steht, dass der Held und seine Begleiter in einen Hinterhalt geraten sind, der ihnen übel zugesetzt hat. Laut dem kräuterkundigen Heiler soll der Protagonist des Spiels bereits mit einem Bein im Grab gestanden haben. Durch einen fürchterlichen Sturz und unsere schweren Verletzungen habe Henry einen Großteil seiner vorherigen Fähigkeiten verloren.

Uns bleibt also nichts anderes übrig, als mit der Zeit wieder gesund zu werden und nach und nach dafür zu sorgen, dass wir wieder neu erlernen, was wir einst schon wussten. Dank dieses Resets kann Kingdom Come: Deliverance 2 mit einer ganz klassischen RPG-Progression ausgestattet werden, ohne dass es größere Story-Probleme gibt.

Wie findet ihr diesen Kniff? Hättet ihr lieber mit eurem Charakter und allen Fähigkeiten aus Teil eins weitergespielt oder was wünscht ihr euch sonst?