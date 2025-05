Kingdom Come Deliverance 2: Patch 1.3 hat eine der meistgehassten Missionen des Spiels leichter gemacht

Heinrich schaut noch skeptisch, die Anpassung einer Stealth-Mission im Spiel sollte aber eindeutig positive Auswirkungen haben.

Die Patch Notes des Updates 1.3 für Kingdom Come: Deliverance 2 sind extrem umfangreich. Kein Wunder, schließlich ist darin jede noch so kleine Anpassung und jeder noch so kleine Fix festgehalten, die das Mittelalter-RPG noch einmal besser machen sollen.

Viele dieser Fixes betreffen bisherige Probleme – oder Problemchen – der Quests im Spiel. Und eine davon ist uns besonders ins Auge gestochen. Denn das was dort zu lesen ist, deutet darauf hin, dass eine der meistgehassten Missionen im ganzen Spiel nun wesentlich leichter ist.

Über dieser Mission tobte ein Sturm der Entrüstung

Achtung, Spoiler! In den folgenden Absätzen gehen wir auf die Abläufe einer wichtigen Storymission in KCD2 ein. Falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, solltet ihr jetzt nicht mehr weiterlesen!

Worum geht es genau? Um die Quest "The Storm" (dt. Sturm). Darin ist es unsere Aufgabe, zunächst unbewaffnet aus dem Kerker von Burg Trosky zu schleichen, diversen Wachen auszuweichen, Bösewicht Istvan Toth zu erledigen und anschließend in einem vor Wachen wimmelnden nächtlichen Waldstück einen Karren zu erreichen.

Diese erzwungene Stealth-Mission hat in den letzten Monaten den Hass vieler Spieler*innen auf sich gezogen. Der Grund: Wenn Heinrich die entsprechenden Fähigkeiten nicht ausreichend hochgelevelt hat – indem er sich beispielsweise für den "Müller-Weg" zur Hochzeit entscheidet – ist diese ziemlich lange Mission deutlich schwerer und kann zum nervigen Trial&Error geraten.

Besonders die schiere Anzahl der Wachen im zweiten Abschnitt der Mission machte ein Durchkommen so teilweise zur Glückssache – auch in unserer Redaktion. Kein Wunder also, dass sich im Netz zahlreiche wütende Threads und Meinungen wie diese hier auf Reddit finden, die "The Storm" als "schlechteste Mission im Gaming" beschreiben.

Doch damit ist jetzt offenbar Schluss. Denn den bereits angesprochenen Patch Notes beim entsprechenden Absatz folgendes zu entnehmen:

"Mehrere Soldaten wurden entfernt, um Stealth zu erleichtern."

Heinrich trifft in der Mission nun also auf weniger Feinde, die es zu umschleichen gilt. Wir haben es zwar selbst noch nicht ausprobiert, aber es klingt ganz danach, als könnte das den Frustlevel der Mission deutlich senken.

Alles Weitere zu Update 1.3 findet ihr übrigens in unserem Übersichtsartikel:

Zeitgleich mit Patch 1.3 hat Entwickler Warhorse auch den ersten kostenpflichtigen Story-DLC für das Rollenspiel veröffentlicht. In dessen Mittelpunkt steht der Künstler Voyta, dem Heinrich in diversen Missionen hilft. Im Verlauf des Jahres werden noch zwei weitere Story-Erweiterungen erscheinen, eine im Herbst und eine im Winter. Kingdom Come: Deliverance 2 ist für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

Hat euch die Sturm-Mission auch genervt oder seid ihr ohne größere Probleme durchgekommen?