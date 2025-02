Kingdom Come Deliverance 2 - Was soll ich zuerst in der Open World erledigen? Quest, Geld, Pferd und Skills - so legt ihr den perfekten Start hin

Anfangs haben Heinrich und Hans noch gut Lachen. Doch schon bald landen sie ohne Ausrüstung und Geld in einem komplexen Ränkespiel.

In Kingdom Come: Deliverance 2 stellt ihr euch oft ein- und dieselbe Frage: Was soll ich jetzt überhaupt machen? Gerade am Anfang kann alles etwas überwältigend sein. Wir greifen euch daher unter die Arme, damit ihr schnell euren Platz in der Mittelalterwelt findet.

Folgt den Hauptquests - bis zu einem gewissen Punkt

Wenn ihr in die offene Welt entlassen werdet, ist es verlockend einfach drauf loszulaufen. Aber folgt erstmal beiden Möglichkeiten der Hauptgeschichte.

Folgt dem Tutorial und der Hauptquest, bis ihr die Quest Ungeladene Hochzeitsgäste erreicht. Hier habt ihr die Wahl: Meldet euch beim Schmied oder beim Müller.

Ihr solltet auf jeden Fall beides tun, denn jeder der Wege bringt euch Vorteile für das weitere Spiel. Wir empfehlen euch, als Erstes den Schmied aufzusuchen und seiner Questreihe zu folgen.

Der Schmied

Radovan bringt euch die Grundlagen des Schmiedens bei. Damit lässt sich gut Geld verdienen.

Für das Erledigen seiner Aufgaben bekommt ihr nicht nur ein Bett und Zugriff auf eure Lagertruhe bei seiner Werkstatt, sondern lernt auch das Schmieden, mit dem ihr recht früh gutes Geld verdienen könnt. Materialien sind günstig und gerade Waffen können euch richtig was einbringen. Schmiedet also ruhig einige Gegenstände, verkauft sie an den Schmied und holt euch dafür neue Materialien.

Folgt danach der Quest des Schmieds weiter, bis ihr nach Semin kommt. Ihr sollt euch hier beim Stallmeister ein Pferd besorgen. Kauft es von euren Einnahmen vom Schmieden oder überredet den Stallmeister, es euch kostenlos zu überlassen. Das Pferd macht die Erkundung einfacher und löst gleichzeitig all eure Gewichtsprobleme, da ihr nun Gegenstände auslagern könnt.

Begleitet den Herrn von Semin weiter auf seiner Quest. Mit ihm und seinem Hauptmann räumt ihr ein Banditenlager leer, wodurch ihr tonnenweise Ausrüstung bekommt, ohne dass ihr selbst kämpfen müsst. Überlasst das einfach den beiden alten Herren und plündert die Leichen. Nach dem Abschluss der Quest begebt euch zum Müller.

Der Müller

Die ersten Quests des Müllers geben euch die Grundlagen für alles, was mit Kriminalität zusammenhängt.

Den Müller findet ihr westlich von Semin. Hier könnt ihr das Diebeshandwerk erlernen. Schleichen und Diebstahl sind unserer Meinung nach die wichtigsten Skills des Spiels und ihr solltet so früh wie möglich anfangen, diese zu steigern.

Kurz nach eurer Ankunft erhaltet ihr hier ebenfalls ein Bett und Zugang zum Lager. Außerdem bekommt ihr Dietriche und habt mit dem Müller auch einen Hehler, an den ihr Diebesgut verkaufen könnt.

Direkt zu Beginn sollt ihr einen Einbruch begehen. Das könnt ihr erst einmal ignorieren. Erledigt stattdessen die optionale Aufgabe, euch dunkle Kleidung zu besorgen. Damit werden Diebstähle bedeutend einfacher.

Ab jetzt könnt ihr versuchen, in die meisten Häuser der einzelnen Siedlungen einzubrechen und euch erstmal etwas Geld zu besorgen. Ganz besonders lohnt sich das Anwesen in Semin, zu dem ihr freien Zugang habt, da ihr die Schmiede-Quest zuerst gemacht habt.

Das Nomadenlager

Das Lager gibt euch Zugang zu drei wichtigen Einrichtungen. Beim Pferdehändler könnt ihr gestohlene Pferde abgeben, die ihr für mehrere hundert Groschen loswerdet.

Außerdem gibt es hier einen Hehler und eine Kräuterfrau, die Tollkirsche im Angebot hat. Damit habt ihr Zugriff auf Retterschnäpse, um beliebig zu speichern und damit eure Diebestouren einfacher zu machen.

Zuletzt solltet ihr die Kampfarena aufsuchen. Hier könnt ihr eine Technik lernen, die jede Deckung durchbricht und Kämpfe erleichtert.

Damit solltet ihr eine gute Grundlage haben, mit der alle anderen Quests des Spiels sehr viel angenehmer zu spielen sind.