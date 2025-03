Witziges Kingdom Come Deliverance 2-Video vom Set zeigt, wer Köter wirklich ist – nämlich kein Hund!

Das Glück belohnt die Tapferen: Das Motto gilt natürlich auch für den mutigen und treuen Köter.

Ein Behind the Scenes-Video von Motion Capture-Aufnahmen einer Köter-Szene? Falls ihr euch jetzt schon darauf gefreut habt, eine niedliche Fellnase zu bestaunen, müssen wir euch leider enttäuschen. Packt die "Awwws" wieder ein und macht euch darauf gefasst, zu lachen, denn irgendwas an diesem Hund ist merkwürdig.

Der "echte Köter" am KCD2-Set

Kennt ihr vielleicht diese außergewöhnliche Hunderasse? Kingdom Come: Deliverance 2-Entwickler Warhorse Studios hat ein Video geteilt, in dem einer Storyszene aus dem Spiel der Arbeit am Capturing-Set gegenübergestellt wird. Dazu bemerkt der Entwickler:

Tapferkeit nimmt viele Formen an, manche erfordern sogar das Bellen am Set. Trefft den ambitionierten Schauspieler hinter Köter in KCD2!

Bravery takes many forms - some even involve barking on set. Meet the dedicated actor behind Mutt in #KCD2! pic.twitter.com/94UiutWV5H — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) March 5, 2025

Es mag schon etwas befremdlich anmuten, wie der Schauspieler auf allen Vieren angestürmt kommt, um sich von Heinrich-Actor Tom McKay den Hals kraulen zu lassen, der ihn als "guter Junge" bezeichnet. Aber natürlich diente das nicht der Belustigung (zu der es jetzt trotzdem beiträgt), sondern war einfach eine Hilfestellung am Set.

Darum musste ein Schauspieler herhalten

Unter dem Post wundern sich einige Fans und fragen: "Warum habt ihr denn nicht einfach einen echten Hund genommen?" Das beantwortet Warhorse aber direkt und weist darauf hin, dass McKay einen Mocap-Anzug trägt, der "Hund" aber nicht.

Sein Schauspiel wurde nicht aufgezeichnet und das ist bestimmt auch besser so, denn auch wenn er sich wirklich größte Mühe gibt, wären die Bewegungsabläufe eines Zweibeiners bestimmt nicht ganz so authentisch wie das jetzt im Spiel aussieht.

Die Herangehensweise diente nur dazu, dass McKay während der Szene nicht eigens mit einem völlig imaginären Hund spielen musste. "Köter wurde von Hand animiert", verrät der Entwickler zusätzlich.

Wie gefallen euch solche Behind the Scenes-Einblicke? Hättet ihr gedacht, dass jemand glaubwürdig mit einem menschlichen Hund schauspielern kann?