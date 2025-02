Kingdom Come Deliverance 2: Lions Crest bekommen - Für die Preorder-Rüstung lässt euch Warhorse ganz schön schuften!

Bara trefft ihr am Anfang des Spiels zwischen dem Pranger und dem Rathaus und gibt euch ein paar nützliche Tipps.

In Kingdom Come: Deliverance 2 müsst ihr euch jeden kleinen Fortschritt hart verdienen. Heinrich hat nach einem Banditenüberfall nämlich nahezu nichts mehr. Wollt ihr das ändern, müsst ihr richtig schuften.

Dazu passt sehr gut, dass Entwickler Warhorse euch die schicke Preorder-Bonusrüstung nicht einfach ins Inventar packt. Stattdessen ist sie an eine exklusive Schatzsucher-Quest gebunden.

Preoder-Rüstung in KCD2 bekommen: die Löwenwappen-Quest

Habt ihr KCD2 vorbestellt und euch schon gefragt, wo eure Bonus-Rüstung abgeblieben ist? Ihr müsst zuerst mal einen gewissen Spielfortschritt erreichen und dann die Löwenwappen-Rätsel-Quest absolvieren. Seid ihr nicht unter den Vorbesteller*innen, habt ihr leider keine Möglichkeit, die Mission zu erhalten und die Rüstung zu bekommen.

Zunächst müsst ihr erst mal den Prolog abschließen, sodass ihr euch frei in der offenen Spielwelt bewegen könnt. Dann braucht ihr außerdem unbedingt eine Schaufel, um die Quest lösen zu können. Die wird außerdem immer wieder nützlich und so bekommt ihr am schnellsten eine:

0:31 Kingdom Come Deliverance 2: Schaufel finden - so geht's!

Autoplay

Nach einer denkwürdigen Nacht am Anfang des Spiels befindet ihr euch im Dorf Troskowitz und hört eine junge Frau namens Bara nach euch rufen. Ihr könnt euch mit ihr unterhalten, um Hinweise und sogar etwas Hilfe zu erhalten oder geht einfach direkt ins Rathaus rechts hinter ihr. Seid ihr schon weiter? Hier findet ihr das Rathaus in Troskowitz:

Hier befindet sich der Gesuchte.

Betretet das Erdgeschoss,in dem ihr hinter der ersten Tür auf der linken Seite den Schreiber Gaibl findet. Sprecht mit ihm, um das erste Rätsel zu erhalten und eine aufwändige Schatzsuche zu starten. Er gibt euch außerdem eine Schmiedeanleitung für eine Stangenaxt, die ihr euch später fertigen könnt.

Braucht ihr mehr Hilfe dabei, die gesamte Rätselquest abzuschließen oder wollt abkürzen, dann findet ihr bei unseren GameStar-Kolleg*innen eine Komplettlösung:

Mehr Guides zu KCD2

Natürlich findet ihr auch bei GamePro jede Menge Guides, die euch den Einstieg erleichtern, Mechaniken erklären, Tipps an die Hand geben oder euch einen Überblick verschaffen. Wir haben sie hier für euch zusammengetragen:

Wir erweitern unser Sortiment an Guides außerdem noch. Und natürlich findet ihr bei uns auch aktuelle News und Meinungsartikel zum RPG. Schaut also regelmäßig vorbei.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist am 4. Februar für PC, Xbox Series X/S und PS5 erschienen. Dieses Jahr folgen noch Inhalts-DLCs sowie kleinere Quality of Life-Verbesserungen.

Habt ihr das Spiel vorbestellt?