Nur 3,99€ im PS Store: Dieses großartige Open World-RPG gibt's jetzt mit 90% Rabatt - samt aller DLCs

Kingdom Come: Deliverance gibt es jetzt für PlayStation besonders günstig.

Im PlayStation Store gibt es mal wieder tausende Angebote, bei denen ihr euch so einige Schnäppchen sichern könnt. Wir haben euch wieder ein Highlight rausgefischt, das wir euch ans Herz legen können. Diesmal stellen wir euch ein Mittelalter-RPG vor, das eine hervorragende Vorbereitung für alle ist, die jetzt auf Dragon's Dogma 2 warten.

Um dieses Angebot im PlayStation Store-Sale geht es:

Spiel : Kingdom Come: Deliverance

: Angebotspreis : 3,99 Euro

: 3,99 Euro regulärer Preis : 39,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent)

: 39,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis zum 21. März 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit

Noch weitere lohnenswerte Angebote: Neben diesem Titel gibt es natürlich auch noch weitere Angebote im PlayStation- und Microsoft-Store. Wenn ihr also gerade auf der Suche nach neuem Futter für eure Konsolen seid, könntet ihr auch hier fündig werden:

Darum lohnt sich Kingdom Come: Deliverance

1:03 Kingdom Come: Deliverance - Trailer: Kritiker feiern das Mittelalter-Rollenspiel

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel ursprünglicher Release: 13. Februar 2018

13. Februar 2018 GamePro-Wertung: 76

Darum geht's: Kingdom Come: Deliverance ist Singleplayer-RPG mit Open World und Mittelalter-Setting. Anders als viele andere Spiele mit diesem Setting sucht ihr hier aber Magie oder Drachen vergebens. Kingdom Come hat sich nämlich stattdessen einem realitätsnahen Blick auf das Jahr 1403 verschrieben.

Als einfacher Schmiede-Sohn Henry erleben wir mit, wie unser Dort von Invasoren überfallen und unsere Familie abgeschlachtet wird. Henry nimmt sich darauf zum Ziel, den Mord an seinen Eltern zu rächen und die Eindringlinge zurückzuschlagen.

Neben der emotionalen Story und den interessanten Nebenmissionen müssen wir auch den ein oder anderen Schwertkampf bestreiten. Allerdings muss Henry das Kämpfen auch erst einmal lernen und auch hier steht Realismus im Fokus – reihenweise Gegner in Sekunden niederschnetzeln werden wir hier also nicht.

Wer darauf keine Lust hat, kann sich bis auf einige Bosskämpfe aber auch aus vielen Gefechten rausreden. Ohnehin bietet das Spiel an vielen Stellen zahlreiche Lösungswege an, auch wenn wir ohne moralische Entscheidungen auskommen müssen.

Das Angebot umfasst übrigens nicht die Standard-, sondern die Royal-Edition des Spiels. Das heißt, neben dem Hauptspiel sind zusätzlich auch alle erschienenen DLCs mit dabei:

Treasures of the Past

From the Ashes

The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon

Band of Bastards

A Woman's Lot

Pro und Kontra: Kingdom Come: Deliverance richtet sich ganz klar an Mittelalter-Fans, denen ein historisches, realistisches Setting mehr zusagt als die Reihen an Mittelalter-Fantasy-Spielen. Das RPG ist dabei häufig mehr eine Alltagssimulation, immerhin müsst ihr essen, schlafen, auf eure Körperhygiene achten und so weiter. Das kann sich durchaus mal wie Arbeit statt Spielspaß anfühlen, belohnt euch dafür aber mit einer äußerst immersiven Spielwelt.

Klingt das nach einem Spiel für euch?