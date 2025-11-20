Kirby Air Riders-Checkliste: Das sind die besten Missionen, die ihr sofort erledigen solltet

Wir zeigen euch, wie ihr in Kirby Air Riders alles freischalten könnt.

Kirby Air Riders ist der Nachfolger des beliebten GameCube-Racers und am 20. November 2025 für die Nintendo Switch erschienen. Im Spiel gibt es zahlreiche Kostüme, Fahrzeuge und mehr, die freigeschaltet werden müssen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und was ihr dafür tun müsst.

Hier kommt ihr direkt zum gesuchten Punkt:

Achtung, Spoiler: In unserem Guide erwähnen wir auch Spielinhalte, die nicht vorab in den Directs zu sehen waren.

So schaltet ihr Rider, Fahrzeuge und Items frei

Bei den Freischaltungen setzt Kirby Air Riders auf ein Checklisten-System. Pro Modus gibt es 150 Aufgaben, für die es dann unterschiedliche Belohnungen gibt. Die wichtigsten Unlocks gibt es in den Modi Air Ride, Top Ride, City Trial und Road Trip.

1:29 Kirby Air Riders - Nach 20 Jahren kehrt das Rennspiel-Spin-off dieses Jahr auf der Switch 2 zurück

Autoplay

Charaktere und Maschinen können mehrfach freigeschaltet werden. Nach dem ersten Mal gibt es bei jedem weiteren Unlock neue Farben für die Riders und neue Slots, um individuell gestaltete Maschinen zu speichern.

Wenn ihr wissen wollt, ob Kirby Air Riders etwas für euch ist, solltet ihr unbedingt unseren Test zum Spiel lesen:

Die Online-Checkliste haben wir ausgelassen, da diese theoretisch ignoriert werden kann. Sie bietet nur kosmetische Items, alles spielrelevante könnt ihr komplett im Singleplayer-Modus freispielen. Da wir selbst noch nicht alles freigeschaltet haben, werden wir diesen Guide in den kommenden Wochen aktualisieren.

Auf den kommenden Seiten könnt ihr euch je nach Spielmodus die besten und wichtigsten freischaltbaren Gegenstände anschauen.

Wie gefällt euch Kirby Air Riders bisher und seid ihr motiviert genug, alles freizuschalten?