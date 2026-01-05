Bekommt Stranger Things eine geheime neunte Folge mit dem True Ending? Hinweise und Conformity Gate-Theorie deuten auf Nachschub in wenigen Tagen hin

Das Stranger Things-Finale wirft bei vielen Fans große Fragen auf – sie hoffen auf ein geheimes, wahres Ende.

Stranger Things ist zu Ende, das Staffel 5-Finale wurde veröffentlicht und hat die Serie zu einem insgesamt recht runden Abschluss geführt. Oder etwa doch nicht? Im Netz häufen sich Fan-Stimmen, die daran glauben, dass das noch nicht alles gewesen sein kann. Angeblich kommt da noch eine geheime, neunte Episode mit dem tatsächlichen Serien-Ende auf uns zu, und zwar schon sehr bald.

Conformity Gate-Theorie: Am 7. Januar soll das geheime, wahre Stranger Things-Finale kommen

Stranger Things geht auf jeden Fall noch weiter: Bisher sind ein animiertes Projekt und ein Spinoff angekündigt. Aber um diese beiden Veröffentlichungen geht es bei der Conformity Gate-Theorie nicht, im Gegenteil. Viele Fans hoffen explizit darauf, dass das an Neujahr ausgestrahlte Finale nur ein großer Trick war und nicht das echte Ende.

Wichtig: Aber hier folgen Spoiler zum Finale der Serie!



Im Staffel 5-Finale wird Vecna besiegt und in einem über 45 Minuten langen Epilog dürfen wir den Held*innen der Serie dabei zuschauen, wie sie ein glückliches, friedliches Leben leben. Aber viele Fans trauen dem Braten nicht und glauben, Hinweise darauf entdeckt zu haben, dass der Schein trügt.

Im Endeffekt geht die Conformity Gate-Theorie davon aus, dass Vecna und der Mind Flayer irgendwie doch die Oberhand gewonnen haben. Das, was wir am Ende von Episode 8 sehen, soll nur eine Art Traum oder Vision des Oberfieslings sein.

Das wird an unterschiedlichsten Dingen festgemacht, die darauf hindeuten könnten. Im Netz und in diversen Videos sammeln viele Fans fleißig Indizien, die ihrer Meinung nach dafür sprechen. Wie zum Beispiel die folgenden Punkte:

Der Epilog ist zu perfekt: Wieso wurde zum Beispiel niemand für die vielen getöteten Soldaten zur Rechenschaft gezogen?

Wieso wurde zum Beispiel niemand für die vielen getöteten Soldaten zur Rechenschaft gezogen? Die Schul-Zeremonie: Von der Arm-Haltung des gesamten Publikums über die Farbe der Roben bis hin zu einem leeren Poster im Hintergrund gibt es hier einige seltsame Details.

Max beschwert sich nach dem Ende der D&D-Runde sogar über ein zu glückliches, einfaches Ende. Dustin hat schon in Staffel 1 über ein doofes Ende mit zu vielen Plotholes geklagt.

nach dem Ende der D&D-Runde sogar über ein zu glückliches, einfaches Ende. Dustin hat schon in Staffel 1 über ein doofes Ende mit zu vielen Plotholes geklagt. Mike war eine Art Anführer bis zum Ende von Episode 4, wird dann von Vecna umgehauen und spielt plötzlich nur noch eine stark untergeordnete Rolle.

war eine Art Anführer bis zum Ende von Episode 4, wird dann von Vecna umgehauen und spielt plötzlich nur noch eine stark untergeordnete Rolle. Mike und Nancy sehen ihren Eltern am Schluss sehr ähnlich, was die Frisuren und Mikes Brille angeht. Aber Mike sieht teilweise auch dem Oberfiesling Henry überraschend ähnlich.

sehen ihren Eltern am Schluss sehr ähnlich, was die Frisuren und Mikes Brille angeht. Aber Mike sieht teilweise auch dem Oberfiesling Henry überraschend ähnlich. Die D&D-Kampagne aus Staffel 1 dauerte zehn Stunden – genau so lang läuft Staffel 5.

dauerte zehn Stunden – genau so lang läuft Staffel 5. Die Zahl 7 taucht andauernd überall auf: In der ersten D&D-Runde, auf dem Würfel ganz am Schluss des Finales, zwischen den Blitzschlägen liegen sieben Sekunden und so weiter.

Dazu kommt, dass Netflix selbst ein mysteriöses YouTube-Video hochgeladen hat, in dem es um die Zukunft der Streaming-Plattform geht und in dessen Beschreibung irgendetwas für den 7. Januar 2026 angeteast wird. Fans der Conformity Gate-Theorie sind dementsprechend schon ganz aus dem Häuschen und glauben, dass die wirklich letzte Folge Stranger Things an diesem Tag erscheint – sieben Tage nach dem "Fake"-Finale.

Aber freut euch lieber nicht zu früh: Es ist gelinde gesagt äußerst unwahrscheinlich und wäre eine wirklich große Überraschung, wenn tatsächlich noch eine geheime, neunte Episode der fünften Staffel Stranger Things erscheinen würde. Wir gehen stattdessen sehr stark davon aus, dass es sich dabei eher um Wunschdenken handelt und all die vermeintlichen Hinweise einfach gar nichts zu bedeuten haben.

Glaubt ihr an das Conformity Gate? Was spricht eurer Meinung nach möglicherweise noch dafür und wie hat euch das Stranger Things-Finale gefallen?