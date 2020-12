Kirby 2021 als Switch-Exclusive? Director deutet neuen Ableger an

Würdet ihr gerne ein neues Abenteuer mit dem knuddeligen, alles aufsaugenden Kirby spielen? Eventuell wird dieser Wunsch im kommenden Jahr wahr. Passend zum 29. Geburtstag soll es nämlich auch Informationen zum nächsten Ableger der traditionsreichen Nintendo-Marke geben - und der Release könnte sogar schneller bevorstehen, als vielen klar ist.

Shinya Kumazaki, Director der Spiele-Reihe, erklärte im Magazin Famitsu (via NintendoEverything):

"Ich kann zwar noch nicht über unser nächstes Spiel sprechen, aber HAL ist dieses Jahr tatsächlich 40 geworden! Wir versuchen herauszufinden, was die Leute von uns sehen wollen und was unsere nächste Herausforderung sein soll. Es gibt viele Dinge, nach denen ein Schöpfer streben kann, und sie sind alle unterhaltsam. Wir nehmen dieses Gefühl und gehen das Jahr 2021 frontal an.



Kirby wird im Jahr 2021 29 Jahre alt. Während die Fans unsere Spiele und Merchandise-Artikel genießen, werden wir hart an unserem nächsten Projekt arbeiten und ich vermute, dass es fertig sein wird, bevor wir es merken. Freut euch auf Kirby und alles andere, was HAL im Jahr 2021 zu bieten hat!"