Indie-Spiel klaut von Link's Awakening und Zelda-Fans machen sich drüber lustig

Die Macher von Mysplaced haben sich offensichtlich von Zelda: Link's Awakening auf der Nintendo Switch inspirieren lassen. Und zwar so stark, dass ihr Spiel dem Original zum Verwechseln ähnlich sieht. Das umfasst sowohl den Look als auch die Story, Menüs, Items und viele, viele Gameplay-Elemente. Dementsprechend amüsiert bis entsetzt reagieren viele Zelda-Fans, die dem Spiel direkt vorwerfen, ein Plagiat zu sein und dreist von Zelda: Link's Awakening zu klauen.

Darum geht's: In Mysplaced (nicht zu verwechseln mit Myspace!) landet ihr als Held in einer unbekannten Welt, die von finsteren Mächten bedroht wird. Selbstverständlich macht ihr euch auf, dem Unheil Einhalt zu gebieten und unterwegs allerlei nützliche Gadgets einzusammeln. Laut den Entwickler*innen handelt es sich hierbei um ein Metroidvania, wer das Spiel aber einmal in Aktion gesehen hat, wird darin sofort das Zelda: Link's Awakening-Remake erkennen.

Im Rahmen des Rogue Jam-Wettbewerbs von IGN wurde Mysplaced näher vorgestellt und hat dementsprechend ein größeres Publikum gefunden. Hier könnt ihr euch ein Preview-Video zum Spiel ansehen und werdet wohl oder übel ebenfalls direkt zu dem Schluss kommen, dass Mysplaced fast exakt genauso aussieht wie das Remake von Link's Awakening:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zelda-Fans reagieren sehr durchwachsen

Die Reaktionen auf Mysplaced fallen höchst unterschiedlich aus. Während einige Zelda-Fans schlicht nie genug kriegen zu können scheinen und sich über mehr ähnliche Spiele freuen, ärgern sich einige über den offensichtlichen und dreisten Klon. Viele vermuten sogar, dass das hier ein richtiges Plagiat mit vielen schlicht geklauten Assets sein könnten. Womöglich könnte Nintendo sogar juristisch dagegen vorgehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Selbstverständlich ist Mysplaced ein gefundenes Fressen für Fans von Memes:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die gute Nachricht: Mysplaced erscheint für PS5 und Xbox Series S/X. Wer also aus Mangel an einer Switch bisher nicht in den Genuss von Zelda: Link's Awakening gekommen ist, erhält jetzt die Chance, das nächstbeste Spiel in dieser Hinsicht zu spielen. Ansonsten können wir euch aber vielleicht auch einfach Tunic oder Death's Door empfehlen, falls ihr auf etwas mehr Innovation und Originalität aus seid.

Wie findet ihr Mysplaced? Würdet ihr es spielen oder ärgert ihr euch über die harte "Inspiration"?