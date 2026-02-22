Nintendo-Fan entdeckt zufällig auf dem Flohmarkt Game Boy-Reisekoffer - und der ist mit dem Handheld und massenweise Spielen gefüllt

Stellt euch vor, ihr spaziert entspannt über einen Flohmarkt und entdeckt dann plötzlich ein richtiges Schnäppchen. Genau so ist es dem Reddit-User wowbobwow gegangen, der auch den YouTube-Kanal The Retro Roadshow betreibt.
Er hat bei einem unscheinbaren Stand nämlich einen alten Game Boy-Koffer entdeckt. Der wäre allein schon ein wirklich cooler Fund gewesen, steckte aber zusätzlich auch noch voller Spiele und hatte den Original-Game Boy ebenfalls noch mit an Bord.
Retro-Fan findet geniale Game Boy-Sammlung auf dem Flohmarkt und wir sind einfach nur neidisch
Die älteren Semester werden sich wahrscheinlich noch voll wohliger Nostalgie daran erinnern, alle anderen haben womöglich davon gehört. Lange vor Nintendo Switch und DS gab es den Game Boy, und dessen erstes Modell war ein dicker, grauer Knochen ohne Farbdisplay oder Beleuchtung (wie sie dieser DIY-Game Boy hat).
Was furchtbar klingt, war genial und ist heute relativ viel Geld wert. So einen Klassiker in Handheld-Form in gutem Zustand zu finden, ist schon eine coole Sache, aber das offizielle Köfferchen im Game Boy-Look macht das Ganze natürlich zu einem absoluten Ausnahme-Fund.
Die vielen Spiele darin sind dann sozusagen noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
Hier könnt ihr euch den Fund ansehen:
Link zum YouTube-Inhalt
Wie ihr unschwer erkennen könnt, funktioniert der Game Boy noch ganz hervorragend und auch das Case befindet sich in einem ziemlich guten Zustand. Dasselbe gilt für die Spiele und hier lohnt sich natürlich auch noch ein etwas genauerer Blick.
Die folgenden Spiele waren mit dabei:
- Final Fantasy
- Paperboy
- Double Dragon
- Yoshi’s Cookie
- Dr. Mario
- Super Mario Land (3 Kopien)
- Super Mario Land 2
- Game and Watch Gallery
- Game and Watch Gallery 2
- The Legend of Zelda DX
- Adventure Island
- Daedalian Opus
- Wario Land
- Donkey Kong Land
- Tetris Attack (2 Kopien)
- Skate or Die: Bad N Rad
- PAC-Man
- SolarStriker
- Solitaire FunPak
- Alleyway
- Stargate
- Mickey’s Dangerous Chase
- Bart Simpson’s Escape From Camp Deadly
- Jeopardy!
- Word Zap
- WWF Super Stars
- Tecmo Bowl
- NFL Football
- Golf
- Blades of Steel
- Arcade Classic 1: Asteroids & Missile Command
- Arcade Classic 2: Centipede & Millipede
Die Sammlung eines Kindes? In den Kommentaren auf Reddit denkt ein Mensch darüber nach, dass wir es hierbei wahrscheinlich eher nicht mit einer fein kuratierten Sammlung eines Connaisseurs zu tun haben, sondern vielmehr wohl mit der Sammlung eines Kindes.
Hier wurden offenbar einfach alle Spiele angesammelt, derer man habhaft werden konnte, statt gezielt die besten Titel zu kaufen, die für das System existieren oder heute als unsterbliche Klassiker gelten.
Wie viel hat das alles gekostet? Das verrät der Sammler und Retro-Enthusiast in seinen Beiträgen leider nicht. Er berichtet lediglich, dass er dem Verkäufer ein Angebot gemacht habe, das dann wiederum mit einem "etwas höheren, aber immer noch großartigen Preis" gekontert wurde. Am Ende sei der Käufer als "ein sehr glücklicher Nerd" mit seinem neuen Besitz von dannen gezogen.
Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.
Da stellt sich natürlich die Frage: Wie viel würdet ihr für so einen Fund bezahlen und wie viel würdet ihr dafür nehmen, wenn ihr es verkaufen wollen würdet?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.